Tổng thống Nga Vladimir Putin: Phương Tây gia tăng sức ép nhưng không thể làm suy yếu Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các nước phương Tây đang gia tăng sức ép ở mức "chưa từng có" nhằm vào Nga nhưng không thể đạt được mục tiêu gây thất bại chiến lược đối với Moskva. Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cáo buộc phương Tây sẽ tìm cách tác động đến cuộc bầu cử Quốc hội Nga và gây bất ổn trong nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các nước phương Tây đang gia tăng sức ép ở mức “chưa từng có” nhằm vào Nga nhưng không thể đạt được mục tiêu gây thất bại chiến lược đối với Moskva. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Đại hội của đảng Nước Nga Thống nhất ở Moskva ngày 28/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua giai đoạn chuyển đổi mang tính nền tảng với nhiều bất ổn, xung đột khu vực gia tăng và hợp tác quốc tế ngày càng phân mảnh. Theo ông, nhiều rào cản mới đang xuất hiện trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, khoa học cũng như hợp tác văn hóa, thể thao và nhân đạo.

Tổng thống Putin nhận định sức ép mà các nước phương Tây áp đặt lên Nga đã ở mức “chưa từng có”, song khẳng định Moskva có đủ nguồn lực, phương tiện và ý chí chính trị để ứng phó.

Ông nói: "Họ không thể gây ra thất bại chiến lược đối với chúng ta, không thể giành ưu thế trên chiến trường, vì vậy đang tìm cách làm mất ổn định tình hình chính trị và kích động bất ổn trong nước. Tuy nhiên, những nỗ lực đó cũng không thành công."

Theo Tổng thống Nga, các nước phương Tây tiếp tục hỗ trợ chính quyền Kiev, coi đây là công cụ trong cuộc đối đầu với Nga. Ông cũng cáo buộc Ukraine gia tăng các hoạt động nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự của Nga trong bối cảnh lực lượng nước này gặp nhiều khó khăn trên tiền tuyến, đồng thời cho rằng phương Tây đã “làm ngơ” trước những hành động này.

Tổng thống Putin nhấn mạnh mục tiêu lâu dài của Nga là bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ người dân và biên giới trong nhiều thập kỷ tới. Ông cam kết tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế lên trình độ công nghệ mới, tạo thêm nhiều việc làm có thu nhập cao, hỗ trợ doanh nghiệp và các ngành công nghiệp chiến lược, đồng thời cải thiện mức sống của người dân, xây dựng thêm nhà ở, hạ tầng giao thông và mở rộng các chính sách an sinh.

Ông Vladimir Mashkov, đồng chủ tịch hội đồng nhân viên, giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Oleg Tabakov, trong buổi trao chữ ký ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Tư liệu TASS

Đề cập cuộc bầu cử Quốc hội Nga dự kiến diễn ra vào tháng 9, Tổng thống Putin khẳng định cuộc bầu cử sẽ được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và triển khai đầy đủ các biện pháp nhằm bảo đảm tính minh bạch, trong đó có việc ngăn chặn mọi tác động hoặc can thiệp từ bên ngoài. Ông cho rằng niềm tin của người dân vào các thiết chế dân chủ là điều kiện quan trọng để duy trì sự ổn định và đoàn kết của xã hội Nga.

Cũng tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng sự đoàn kết trong xã hội Nga hiện nay mạnh mẽ hơn cái mà ông gọi là “nền văn minh phương Tây”, đồng thời cáo buộc các nước phương Tây tiếp tục ủng hộ chính quyền Ukraine. Ông cũng cho rằng một số nhà lãnh đạo phương Tây mong muốn làm suy yếu, thậm chí xóa bỏ vai trò của Nga trên bản đồ thế giới, song khẳng định đảng Nước Nga Thống nhất sẽ không để điều đó xảy ra.

Bích Hồng

Nguồn: RT, APT