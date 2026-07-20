Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn Triều Tiên vì hỗ trợ Nga tại Kursk

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/7 đã tiếp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tại Điện Kremlin, bày tỏ sự đánh giá cao quan hệ song phương và cảm ơn Bình Nhưỡng vì sự hỗ trợ dành cho Moscow trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát tỉnh Kursk từ lực lượng Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay với Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui trong cuộc gặp tại Điện Kremlin, ngày 19/7/2026. Ảnh: Sputnik.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ không bao giờ quên những “chiến công anh hùng” của các binh sĩ Triều Tiên đã sát cánh cùng lực lượng Nga trong chiến dịch tại tỉnh Kursk, đồng thời khẳng định Moscow sẽ luôn tôn vinh những người lính này như các anh hùng của nước Nga.

Ông V. Putin nói: “Tôi muốn một lần nữa bày tỏ lời cảm ơn vì sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự đặc biệt, cũng như quyết định cử các binh sĩ Quân đội Nhân dân Triều Tiên tham gia giải phóng lãnh thổ tỉnh Kursk. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những chiến công của họ. Chúng tôi sẽ tôn vinh những người hùng Triều Tiên như chính những người đồng bào của mình”.

Tổng thống Nga cũng cho biết quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng đang phát triển trên mọi lĩnh vực, phản ánh mức độ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước.

Đáp lại, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui chuyển lời chào của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Tổng thống V. Putin và khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền, lợi ích an ninh của Nga, đồng thời nỗ lực góp phần giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo truyền thông Nga, Triều Tiên đã triển khai lực lượng tới Nga từ cuối năm 2024 theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, trong đó quy định hai bên hỗ trợ lẫn nhau khi một bên bị tấn công. Moscow cho biết lực lượng Triều Tiên đã tham gia hỗ trợ quân đội Nga đẩy lùi cuộc tiến công quy mô lớn của Ukraine vào tỉnh Kursk trong năm 2025, đồng thời tham gia các hoạt động rà phá bom mìn sau chiến dịch.

Theo phía Nga, Moscow cũng bày tỏ sẵn sàng ký Kế hoạch Hợp tác Quân sự Nga - Triều Tiên giai đoạn 2027-2031 nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Bích Hồng

Nguồn: RT, TASS