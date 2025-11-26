Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Tổng thống Nga Putin thăm chính thức Kyrgyzstan

Thanh Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/11, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Bishkek, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Kyrgyzstan trong ba ngày.

Tổng thống Nga Putin thăm chính thức Kyrgyzstan

Ngày 25/11, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Bishkek, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Kyrgyzstan trong ba ngày.

Tổng thống Nga Putin thăm chính thức Kyrgyzstan

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm chính thức Kyrgyzstan. Ảnh: President of Russia.

Ngay tại sân bay Manas, ông Putin đã được Tổng thống Kyrgyzstan - Sadyr Japarov đón tiếp trọng thể. Ngay sau đó, hai nhà lãnh đạo đã tới Quảng trường Chiến thắng và đặt vòng hoa tại Ngọn lửa Vĩnh cửu, dưới sự chứng kiến của đội nghi lễ quân sự trong nghi thức chào danh dự trang nghiêm.

Lễ đón chính thức diễn ra vào ngày hôm nay 26/11 (giờ địa phương). Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Putin sẽ ký nhiều văn kiện liên chính phủ và thương mại cùng người đồng cấp Japarov, đồng thời tham dự các cuộc hội đàm cấp cao nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương.

Sau lễ ký kết, hai nhà lãnh đạo có buổi trao đổi một - một tại dinh thự Ala-Archa và phát biểu chung về kết quả đàm phán, tiếp theo là buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước. Ông Putin cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko.

Ngày 27/11, Tổng thống Nga Putin sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), với các phiên họp kín và mở rộng, thảo luận những vấn đề an ninh quốc tế và khu vực, xác định định hướng hoạt động của tổ chức trong năm tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Putin sẽ trình bày các ưu tiên của nhiệm kỳ Chủ tịch Nga 2026, với chủ đề “An ninh tập thể trong thế giới đa cực. Mục tiêu chung – trách nhiệm chung”. Hội nghị kết thúc bằng buổi chiêu đãi chính thức do Tổng thống Kyrgyzstan chủ trì.

Chuyến thăm lần này đánh dấu lần thứ hai Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Kyrgyzstan kể từ năm 2022. Trước đó, vào tháng 10/2023, ông từng thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh truy nã liên quan đến các cáo buộc về việc di dời trẻ em Ukraine.

Thanh Giang

Nguồn: Tass, The Moscow Times.

Từ khóa:

#Kyrgyzstan #Thăm chính thức #Tổng thống nga vladimir putin #Liên bang nga #Hội nghị thượng đỉnh #CSTO

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự...
Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh