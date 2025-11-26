Tổng thống Nga Putin thăm chính thức Kyrgyzstan

Ngày 25/11, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Bishkek, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Kyrgyzstan trong ba ngày.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm chính thức Kyrgyzstan. Ảnh: President of Russia.

Ngay tại sân bay Manas, ông Putin đã được Tổng thống Kyrgyzstan - Sadyr Japarov đón tiếp trọng thể. Ngay sau đó, hai nhà lãnh đạo đã tới Quảng trường Chiến thắng và đặt vòng hoa tại Ngọn lửa Vĩnh cửu, dưới sự chứng kiến của đội nghi lễ quân sự trong nghi thức chào danh dự trang nghiêm.

Lễ đón chính thức diễn ra vào ngày hôm nay 26/11 (giờ địa phương). Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Putin sẽ ký nhiều văn kiện liên chính phủ và thương mại cùng người đồng cấp Japarov, đồng thời tham dự các cuộc hội đàm cấp cao nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương.

Sau lễ ký kết, hai nhà lãnh đạo có buổi trao đổi một - một tại dinh thự Ala-Archa và phát biểu chung về kết quả đàm phán, tiếp theo là buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước. Ông Putin cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko.

Ngày 27/11, Tổng thống Nga Putin sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), với các phiên họp kín và mở rộng, thảo luận những vấn đề an ninh quốc tế và khu vực, xác định định hướng hoạt động của tổ chức trong năm tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Putin sẽ trình bày các ưu tiên của nhiệm kỳ Chủ tịch Nga 2026, với chủ đề “An ninh tập thể trong thế giới đa cực. Mục tiêu chung – trách nhiệm chung”. Hội nghị kết thúc bằng buổi chiêu đãi chính thức do Tổng thống Kyrgyzstan chủ trì.

Chuyến thăm lần này đánh dấu lần thứ hai Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Kyrgyzstan kể từ năm 2022. Trước đó, vào tháng 10/2023, ông từng thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh truy nã liên quan đến các cáo buộc về việc di dời trẻ em Ukraine.

Thanh Giang

Nguồn: Tass, The Moscow Times.