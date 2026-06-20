Tổng thống Mỹ ví hai nhà lãnh đạo châu Á là những nhân vật kiệt xuất của điện ảnh

Vượt qua hàng loạt nguyên thủ quốc gia, hai nhà lãnh đạo quyền lực của châu Á đã chính thức được Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi tên là những “nhân vật kinh điển” mà ông ngưỡng mộ nhất, đồng thời dành những lời mô tả đặc biệt về sức mạnh chính trị của họ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu tên Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là những nhà lãnh đạo thế giới mà ông ngưỡng mộ nhất. Ảnh: The Bharat Post

Phát biểu trong chương trình truyền hình The Axios Show ngày 19/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cả ông Tập Cận Bình và ông Narendra Modi đều nổi bật nhờ uy tín, tầm ảnh hưởng toàn cầu và gọi họ là những "nhân vật kinh điển". Tổng thống Mỹ ví cả hai ông như những nhân vật kiệt xuất của điện ảnh khi nói rằng Hollywood sẽ không thể tìm được ai đủ tầm để đóng vai họ

Chỉ 48 giờ sau cuộc gặp gỡ thân mật bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, ông Donald Trump một lần nữa khẳng định mối quan hệ cá nhân nồng ấm với Thủ tướng Ấn Độ. Vị chính trị gia 80 tuổi thuộc đảng Cộng hòa nhận xét ông Modi là một nhà lãnh đạo toát lên vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất lại là "một người rất cứng rắn".

Ông Trump chia sẻ về "người bạn" của mình: "Hãy nhìn người đàn ông này xem... anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất. Trông anh ấy rất dễ thương, giống như một thiên thần vậy. Nhưng thực ra, ông ta cứng rắn như một sát thủ... Ông ta là một nhà giao dịch cứng rắn, một người rất vững vàng."

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự khâm phục đối với năng lực chèo lái chính trị của ông Modi khi giữ vững quyền lực hơn 12 năm bất chấp bối cảnh chính trị phức tạp của Ấn Độ, đưa quốc gia này tránh xa các cuộc chiến tranh và duy trì sự ổn định kinh tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị thượng đỉnh G7. Ảnh: India Today

Trong khi đó, khi so sánh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump đánh giá ông Tập là người “với phong thái rất nghiêm túc trong công việc”. Ông Trump gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo có kỷ luật cao và có tầm nhìn chiến lược, nhấn mạnh cách tiếp cận trực tiếp của ông trong việc điều hành và ra quyết định.

“Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc... ông ấy là một người rất thông minh. Ông ấy mạnh mẽ. Ông ấy không thích chơi đùa. Ông ấy sẽ không ngồi xuống và nói, “Ôi, hôm nay thật đẹp,”... Ông ấy rất nghiêm túc trong công việc, điều mà tôi thích.”

Đối với New Delhi, tín hiệu quan trọng nhất phát đi từ chính quyền ông Trump không chỉ dừng lại ở những lời ca ngợi ngoại giao, mà là lời đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ phía Washington trong việc bảo vệ lợi ích của Ấn Độ trước các mối đe dọa bên ngoài. Tổng thống Donald Trump tuyên bố:"Chúng tôi không có một hợp đồng quốc phòng chính thức... Nhưng nếu họ (Ấn Độ) bị tấn công và ông Modi là người lãnh đạo, chúng tôi sẽ có mặt để giúp đỡ."

Nhật Lệ