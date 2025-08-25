Tổng thống Hàn Quốc nêu toàn bộ vấn đề Triều Tiên trong cuộc gặp ông Trump

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 24/8 cho biết ông sẽ nêu toàn bộ các vấn đề liên quan Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại với Bình Nhưỡng trong bối cảnh nước này vừa bác bỏ đề nghị hòa bình của ông.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Đệ nhất phu nhân Kim Hea Kyung lên máy bay tại sân bay quốc tế Haneda ở Tokyo để khởi hành sang Mỹ sau khi kết thúc chuyến thăm Nhật Bản, ngày 24/8/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Phát biểu trên chuyến bay từ Tokyo tới Washington để dự cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với ông Trump tại Nhà Trắng ngày 25/8, ông Lee nhắc lại kế hoạch phi hạt nhân hóa ba giai đoạn mà ông vừa công bố nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng đóng băng, cắt giảm và cuối cùng tháo dỡ chương trình vũ khí hạt nhân.

Ông nói với báo chí: “Tôi sẽ nói tất cả những gì cần nói về Triều Tiên, không có bất kỳ giới hạn nào”.

Ông nhấn mạnh: “Vấn đề Triều Tiên rất quan trọng với chúng ta, cho dù là hạt nhân hay bất kỳ vấn đề nào khác, hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên là điều quan trọng nhất đối với an ninh của Hàn Quốc.”

Giới quan sát cho rằng ông Trump có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu ông tới Hàn Quốc dự hội nghị APEC vào cuối tháng 10, gợi lại bầu không khí hòa dịu trong nhiệm kỳ đầu tiên, khi hai bên đã tổ chức ba hội nghị thượng đỉnh.

Khi được hỏi liệu có gửi lời mời ông Kim hay không, Tổng thống Lee bác bỏ so sánh với bầu không khí hòa giải tại Thế vận hội PyeongChang 2018, khẳng định tình hình hiện nay “tồi tệ hơn nhiều,” với mức độ thù địch gia tăng và năng lực hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng đã mở rộng.

Ông nói: “Khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, nhu cầu đối thoại lại càng lớn. Nếu để mọi việc như hiện tại và phản ứng bột phát như trong quá khứ, tình hình sẽ rất khó khăn.”

Tổng thống Lee cũng hạ thấp phát biểu gần đây của bà Kim Yo-jong, em gái quyền lực của ông Kim Jong-un, trong đó bác bỏ đề nghị hòa bình và cho rằng ông “không phải là người có thể thay đổi dòng chảy lịch sử.”

Ông Lee cho biết không tức giận trước những lời này và tái khẳng định cam kết theo đuổi đối thoại với Bình Nhưỡng vì hòa bình và ổn định trên bán đảo.

Ông khẳng định: “Trên cơ sở năng lực an ninh và răn đe vững chắc, chúng tôi sẽ thúc đẩy đối thoại và liên lạc với Triều Tiên nhằm giảm thiểu nguy cơ đối đầu quân sự, thúc đẩy kinh tế và xoa dịu lo ngại trong dân chúng, điều này sẽ phục vụ lợi ích của Hàn Quốc”./.

Theo TTXVN