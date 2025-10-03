Tổng thống Hàn Quốc: Sẽ nỗ lực hết sức cải thiện quan hệ liên Triều, thúc đẩy cuộc gặp gỡ các gia đình ly tán

Ngày 3/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tới thăm và động viên người dân tại đảo Ganghwa, thành phố Incheon, khu vực giáp biên giới liên Triều. Trong chuyến thăm, ông Lee bày tỏ sự cảm thông với các gia đình ly tán do chiến tranh đang sinh sống tại khu vực biên giới, đồng thời nhấn mạnh, chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều, đồng thời thúc đẩy việc sớm nối lại các cuộc gặp gỡ giữa những gia đình bị ly tán.

Tổng thống Lee Jae-myung thăm Đài quan sát hòa bình Ganghwa ở huyện Ganghwa, Incheon, vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Chuseok, ngày 3/10/2025. Nguồn Chosun

Tổng thống Lee Jae Myung thừa nhận trách nhiệm về sự thiếu sót của chính giới, trong đó có bản thân mình, đã khiến căng thẳng quan hệ liên Triều leo thang, các hành vi thù địch gia tăng, dẫn tới quan hệ giữa hai miền Nam-Bắc bị cắt đứt. Ông cam kết sẽ nỗ lực hết sức để cải thiện quan hệ liên Triều, để các gia đình có thể nghe được tin tức từ quê hương, gặp lại người thân bị chia cắt.

Bên cạnh đó, ông Lee Jae Myung cũng kêu gọi phía Triều Tiên giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán trên phương diện nhân đạo. Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định việc cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng không chỉ là vấn đề chính trị, mà còn là trách nhiệm nhân đạo, góp phần xây dựng nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Những người tham gia đoàn tụ Hàn Quốc đến khu phía nam Khu phi quân sự (DMZ) tại Goseong, Hàn Quốc, ngày 20 tháng 10 năm 2015. Nguồn REUTERS

Kể từ sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng hiệp định đình chiến năm 1953, bán đảo Triều Tiên vẫn trong tình trạng chia cắt. Chiến tranh và đối đầu đã khiến nhiều gia đình bị chia lìa, người thân phải sống cách biệt ở hai miền Nam – Bắc. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, khoảng 36.000 người Hàn Quốc bị chia cắt với gia đình ở miền Bắc đã yêu cầu chính phủ tổ chức đoàn tụ.

Từ tháng 8/2000 đến tháng 8/2018, hai miền Triều Tiên đã tổ chức tổng cộng 21 đợt đoàn tụ cho các gia đình ly tán. Tuy nhiên, sau ba cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều trong năm 2018 và đặc biệt là sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tháng 2/2019 không đạt kết quả, quan hệ liên Triều nguội lạnh trở lại, các hoạt động đoàn tụ gia đình ly tán cũng bị gián đoạn kể từ đó.

Giới quan sát nhận định, tuyên bố lần này của ông Lee thể hiện quyết tâm khởi động lại các kênh đối thoại liên Triều vốn bế tắc trong thời gian qua, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều căng thẳng.

Thanh Vân (Nguồn KBS, Tân Hoa Xã)