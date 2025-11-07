Tổng thống Mỹ thừa nhận là người chỉ đạo chiến dịch Israel tấn công Iran

Căng thẳng Trung Đông tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận ông “đích thân chỉ đạo” vụ tấn công của Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6 vừa qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói: “Israel tấn công trước, đó là một cuộc tấn công rất mạnh mẽ. Tôi là người chỉ đạo chính trong chiến dịch đó. Khi Israel tấn công Iran, đó là một ngày tuyệt vời đối với Israel.”

Trước đó, Washington nhiều lần khẳng định Israel hành động đơn phương trong cuộc tấn công ngày 13/6, song tuyên bố mới của ông Trump đã khiến giới quan sát quốc tế đặt câu hỏi về mức độ tham gia thực tế của Mỹ.

Đêm 13/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát động chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran. Không quân Israel đã tấn công hàng chục mục tiêu, bao gồm các cơ sở làm giàu uranium và nhà máy tên lửa đạn đạo.Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch nhằm “phá hủy năng lực hạt nhân và quân sự của Iran” và “sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành mục tiêu.” Đáp trả, Iran phóng hàng trăm tên lửa về phía Israel, khiến căng thẳng khu vực leo thang nghiêm trọng. Sau đó, Mỹ tham gia chiến dịch, cùng Israel không kích ba cơ sở hạt nhân lớn của Iran.

Lực lượng cứu hộ tập trung bên ngoài tòa nhà ở Tehran bị trúng không kích của Israel ngày 13/6/2025. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, Washington vẫn tuyên bố “không liên quan đến các cuộc tấn công” và “ưu tiên bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực.” Lệnh ngừng bắn chỉ được thiết lập sau khi Iran phóng tên lửa vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar.

Phát biểu cùng ngày, ông Trump cũng tiết lộ Iran đã đề nghị Washington xem xét dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt, đồng thời khẳng định ông “cởi mở” với khả năng này, song chưa đưa ra quyết định cụ thể.

Về phía Tehran, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tuyên bố không thể hợp tác với Mỹ chừng nào Washington vẫn ủng hộ Israel và duy trì hiện diện quân sự tại Trung Đông. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết các cơ sở hạt nhân của Iran đã được khôi phục “với năng lực lớn hơn”, đồng thời nhấn mạnh chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Thanh Hằng

Nguồn: Al Jazeera