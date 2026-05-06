Tổng thống Mỹ nhận định về giá năng lượng, đề cập khả năng kéo dài thời gian tại nhiệm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một số nhận định về diễn biến giá năng lượng và nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, đồng thời đề cập đến các vấn đề chính trị trong nước, trong bối cảnh tình hình quốc tế còn nhiều biến động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: MEGA.

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 5/5 (theo giờ địa phương), Tổng thống Trump cho rằng giá xăng tại Mỹ có thể giảm nhanh khi tình hình liên quan đến Iran được kiểm soát. Ông nhận định các dự báo trước đây về khả năng giá dầu tăng mạnh là chưa phù hợp với thực tế, khi giá hiện dao động quanh mức 100 USD/thùng và có xu hướng giảm.

Theo Tổng thống Trump, nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn ở mức dồi dào, với nhiều tàu chở dầu đang hoạt động trên thị trường, qua đó có thể góp phần làm giảm áp lực giá trong thời gian tới. Ông cho rằng khi các yếu tố bất ổn được xử lý, giá năng lượng có thể giảm đáng kể.

Liên quan hợp tác năng lượng, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang tăng cường quan hệ với Venezuela, đồng thời đề cập việc lượng lớn dầu thô từ quốc gia này đang được vận chuyển tới các cơ sở lọc dầu tại Mỹ. Theo ông, quan hệ giữa hai bên trong lĩnh vực này đang tiến tới mức hợp tác chặt chẽ hơn.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh các chính sách kinh tế trong nước, trong đó có biện pháp ưu đãi thuế cho phép doanh nghiệp khấu trừ toàn bộ chi phí đầu tư vào cơ sở vật chất, thiết bị và tài sản ngay trong năm đầu tiên, nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư.

Toàn cảnh Nhà Trắng nhìn từ bãi cỏ phía Nam, năm 2025. Ảnh: NPS.

Về chính trị, Tổng thống Trump tiếp tục đề cập khả năng kéo dài thời gian tại nhiệm, cho rằng ông có thể rời nhiệm sở “sau khoảng 8–9 năm nữa”. Tuy nhiên, theo quy định của Tu chính án thứ 22 Hiến pháp Mỹ, một cá nhân không được đắc cử chức Tổng thống quá hai lần. Giới chuyên gia nhận định các kịch bản khác nhau liên quan vấn đề này vẫn còn gây tranh luận và chưa có tiền lệ trong thực tiễn.

Giới quan sát cho rằng các phát biểu của Tổng thống Mỹ phản ánh nỗ lực định hướng kỳ vọng thị trường năng lượng, đồng thời cho thấy những yếu tố chính trị đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.