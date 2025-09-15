Tổng thống Mỹ gia tăng áp lực pháp lý nhằm sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook

Tổng thống Donald Trump ngày 14/9 đã gia tăng áp lực pháp lý cuối cùng lên một tòa phúc thẩm để có thể sa thải Thống đốc Cục Dự trữ liên bang (Fed) Lisa Cook. Động thái này diễn ra ngay trước thềm cuộc họp quan trọng về lãi suất vào tuần tới của Fed.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook. (Nguồn: Bloomberg)

Trong đơn đệ trình, phía ông Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng bà Cook đã không phản bác được các cáo buộc gian lận thế chấp nhắm vào bà.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã yêu cầu tòa phúc thẩm ở Washington tạm thời đình chỉ lệnh cấm ngày 9/9 của tòa án cấp dưới, vốn đã ngăn cản ông sa thải bà Cook trong khi vụ kiện của bà đang diễn ra. Phán quyết của tòa phúc thẩm có thể được đưa ra ngay trong ngày 15/9 (giờ địa phương).

Nếu yêu cầu này bị từ chối, Tổng thống có thể sẽ ngay lập tức kháng cáo lên Tòa án Tối cao, mở ra một loạt các cuộc tranh luận pháp lý dồn dập trước cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 16-17/9.

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ tháng trước, khi ông Trump tìm cách sa thải bà Cook sau khi Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) Bill Pulte cáo buộc bà gian lận thế chấp. Ông Pulte cáo buộc bà đã khai hai ngôi nhà ở Georgia và Michigan là nơi cư trú chính để nhận được các điều khoản vay ưu đãi hơn. Các giao dịch bất động sản này diễn ra trước khi bà Cook nhậm chức tại Fed.

Trong đơn đệ trình hôm Chủ nhật, Bộ Tư pháp lập luận rằng bà Cook “không đưa ra lời giải thích nào cho những khai báo mâu thuẫn” và chỉ riêng điều đó đã là cơ sở để đình chỉ phán quyết của tòa cấp dưới.

Tuy nhiên, diễn biến mới nhất lại nghiêng về phía bà Cook. Theo các tài liệu mà hãng tin Bloomberg thu thập được, bà Cook đã mô tả bất động sản ở Georgia là một “ngôi nhà nghỉ dưỡng” trong hồ sơ vay vốn vào tháng 5/2021 - điều mâu thuẫn trực tiếp với cáo buộc.

Đáng chú ý, đơn đệ trình mới nhất của Bộ Tư pháp không đề cập đến thông tin này.

Về phía mình, luật sư của bà Cook, ông Abbe Lowell lập luận rằng sự độc lập của Fed mới là tâm điểm của vụ việc.

Ông cho rằng việc cho phép Tổng thống Mỹ sa thải một Thống đốc Fed vì những cáo buộc chưa được chứng minh với động cơ đáng ngờ sẽ phá vỡ tính độc lập của ngân hàng trung ương này./.

Theo TTXVN