Tổng thống Mỹ gây sức ép với các doanh nghiệp dầu mỏ nhằm hạ giá xăng

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp lãnh đạo các doanh nghiệp lọc dầu và phân phối nhiên liệu vào ngày 1/9 (theo giờ địa phương) nhằm tìm giải pháp tăng công suất lọc dầu, mở rộng nguồn cung năng lượng và giảm giá xăng cho người tiêu dùng, trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao do tác động của cuộc xung đột với Iran.

Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ có cuộc gặp với các lãnh đạo ngành dầu khí tại Nhà Trắng vào ngày 1/9. Ảnh: Getty Images

Theo Nhà Trắng, cuộc gặp có sự tham dự của lãnh đạo các doanh nghiệp lọc dầu quy mô lớn, vừa và nhỏ cùng các nhà phân phối nhiên liệu. Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Giám đốc điều hành Hội đồng Quốc gia về Thống trị Năng lượng Jarrod Agen cũng tham dự.

Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers cho biết Tổng thống Trump muốn thảo luận các biện pháp cụ thể, có thể triển khai trong ngắn hạn, nhằm tăng công suất lọc dầu, mở rộng sản xuất năng lượng trong toàn chuỗi cung ứng và giảm chi phí nhiên liệu cho người dân.

Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá bán lẻ bình quân một gallon xăng thông thường tại Mỹ ngày 31/8 ở mức khoảng 4,08 USD. Giá xăng bình quân trên toàn quốc đã duy trì trên 4 USD/gallon trong suốt tháng 8, đưa tháng này trở thành một trong những tháng có giá xăng cao nhất từ trước đến nay.

Tổng thống Trump thời gian qua nhiều lần chỉ trích các nhà máy lọc dầu Mỹ vì cho rằng các doanh nghiệp này thu lợi lớn khi giá dầu quốc tế tăng nhưng không giảm tương ứng giá bán lẻ tại các trạm xăng. Ông từng chỉ đích danh các tập đoàn Chevron và ExxonMobil, cho rằng các doanh nghiệp này đang thu lợi quá lớn trong bối cảnh nguồn cung dầu giảm.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tăng cường các biện pháp nhằm mở rộng nguồn cung dầu, trong đó có việc thúc đẩy nguồn dầu từ Venezuela. Tổng thống Trump ngày 28/8 tuyên bố Mỹ đã đạt thỏa thuận với Venezuela liên quan tới nguồn dự trữ dầu của nước này.

Việc giá nhiên liệu tăng cao cũng gây sức ép đối với chính quyền Tổng thống Trump khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ đang đến gần. Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố trong tháng 8, khoảng một nửa số người được hỏi cho rằng chi phí sinh hoạt là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bích Hồng

Nguồn: Chosun, Yahoo News.