Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng cấp năng lực hạt nhân

Ngày 30/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ nâng cấp năng lực hạt nhân, song bày tỏ hy vọng những vũ khí này “sẽ không bao giờ được sử dụng."

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 30/9. (Nguồn THX/TTXVN)

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng thống Trump đã tham dự một cuộc họp đặc biệt do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth triệu tập, quy tụ toàn bộ sỹ quan cấp cao của quân đội Mỹ tại căn cứ Quantico, bang Virginia.

Trước đó, Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) dự kiến khoảng 800 sỹ quan từ cấp chuẩn tướng trở lên và các đô đốc hải quân tham dự cuộc họp này. Đây là cuộc họp được đánh giá hiếm hoi cả về quy mô lẫn thời gian triệu tập gấp rút.

Theo trang CBS News, tại cuộc họp, Tổng thống Trump cho biết chính quyền sẽ dành hơn 1.000 tỷ USD cho quân sự trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 895 tỷ USD của tài khóa 2025.

Ông cũng công bố kế hoạch mở rộng thêm 19 tàu hải quân, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu “khơi dậy tinh thần binh lính,” khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối với quân đội Mỹ.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Hegseth đều nhấn mạnh việc sử dụng tên gọi Bộ Chiến tranh, coi đây là bước tái khẳng định bản sắc và sứ mệnh của quân đội.

Trước đó, ngày 5/9, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, trở lại tên gọi của bộ này thời Chiến tranh thế giới thứ hai, song việc đổi tên vẫn cần Quốc hội thông qua.

Về tổ chức, Bộ trưởng Hegseth cho biết đang triển khai kế hoạch cắt giảm 10% tổng số tướng lĩnh và 20% số tướng cấp cao nhất nhằm tinh gọn bộ máy chỉ huy.

Ông cũng công bố 10 chỉ thị mới nhằm củng cố nhân sự và văn hóa trong quân đội, cụ thể liên quan đến tiêu chuẩn thể lực, diện mạo và tác phong, yêu cầu quay lại mức “chuẩn cao nhất.”

Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một lực lượng vũ trang hùng mạnh, đồng thời cho rằng quân đội cần được dẫn dắt bởi những chỉ huy tác chiến có năng lực và trình độ nhất. Ngoài ra, Bộ trưởng Hegseth cũng đề cập việc cải tổ các cơ chế giám sát nội bộ của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy nhiều cải cách đối với quân đội, song song với cam kết tăng mạnh ngân sách quốc phòng và siết chặt kỷ luật trong lực lượng vũ trang./.

Theo TTXVN