Nga đặt mục tiêu tuyển 261.000 quân năm 2026

Nga đã hoàn thành đợt tuyển quân nghĩa vụ mùa thu năm 2025 với tổng cộng 135.000 người nhập ngũ, trong khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh đặt mục tiêu tuyển quân 261.000 người cho năm 2026.

Nga đã hoàn thành đợt tuyển quân nghĩa vụ mùa thu năm 2025 với tổng cộng 135.000. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/12 cho biết, đợt tuyển quân mùa thu được triển khai theo Sắc lệnh Tổng thống số 690 ban hành ngày 29/9/2025, nhằm bổ sung lực lượng cho Lực lượng Vũ trang Nga và các đơn vị liên quan.

Theo sắc lệnh mới, việc gọi nhập ngũ năm 2026 sẽ áp dụng đối với nam giới từ 18 đến 30 tuổi không thuộc lực lượng dự bị, với thời gian phục vụ kéo dài từ ngày 1/1 đến 31/12/2026. Đây là lần đầu tiên Nga công bố chỉ tiêu tuyển quân cho cả năm trong một sắc lệnh duy nhất, sau khi luật gọi nhập ngũ quanh năm chính thức có hiệu lực. Trước đó, các chỉ tiêu này thường được ban hành riêng cho từng đợt mùa xuân và mùa thu.

Tổng thống Nga ký sắc lệnh đặt mục tiêu tuyển 261.000 quân năm 2026. Ảnh: TASS

Cũng trong ngày 29/12, Tổng thống Putin ký các sửa đổi luật cho phép Nga không tuân thủ các phán quyết trong các vụ án hình sự do tòa án nước ngoài hoặc các cơ quan pháp lý quốc tế ban hành, nếu những cơ quan này không có thẩm quyền dựa trên thỏa thuận quốc tế với Nga hoặc nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo các sửa đổi, về mặt pháp lý trong nước, Moscow có quyền phớt lờ các phán quyết được đưa ra thay mặt cho các chính phủ nước ngoài mà không có sự tham gia của Nga.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực trung gian nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, đồng thời trùng với các sáng kiến quốc tế nhằm truy cứu trách nhiệm một số quan chức và sĩ quan Nga liên quan đến những cáo buộc tại Ukraine - điều mà Moscow bác bỏ.

Trước đó, Ukraine và một cơ quan của Hội đồng châu Âu đã ký thỏa thuận vào tháng 6 nhằm đặt nền móng cho việc thành lập một tòa án đặc biệt. Cùng với đó, châu Âu đã khởi động một Ủy ban khiếu nại quốc tế về Ukraine, hướng tới yêu cầu bồi thường thiệt hại ở quy mô lớn.

Minh Phương

Nguồn: TASS