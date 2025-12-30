TTK LHQ kêu gọi ưu tiên con người và hành tinh thay vì gia tăng chi tiêu quân sự

Trong thông điệp chào năm mới 2026, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang đứng trước nhiều thách thức nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các quốc gia ưu tiên con người và hành tinh thay vì tiếp tục gia tăng chi tiêu quân sự.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: CNA

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, một thế giới an toàn hơn chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng các chính sách đặt con người làm trung tâm. Nhân dịp năm mới, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế sắp xếp lại các ưu tiên, trong đó đầu tư cho xóa đói giảm nghèo cần được coi trọng hơn so với chi tiêu quân sự, đồng thời nhấn mạnh hòa bình phải được đặt lên hàng đầu.

Ông Guterres cho rằng, thế giới hiện có đủ nguồn lực để cải thiện chất lượng cuộc sống, phục hồi môi trường và bảo đảm một tương lai ổn định, công bằng cho các thế hệ sau, nếu các nguồn lực được phân bổ hợp lý. Hướng tới năm 2026, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu “nghiêm túc hành động”, đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm và đề cao vai trò của hành động tập thể, khẳng định tương lai chung phụ thuộc vào sự dũng cảm và quyết tâm của cộng đồng quốc tế.

Kết thúc thông điệp, ông kêu gọi các quốc gia cùng đứng lên vì công lý, vì nhân loại và vì hòa bình.

Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/12 cho biết Washington đã cam kết đóng góp 2 tỷ USD cho các hoạt động viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc, song chưa công bố chi tiết về phân bổ nguồn vốn cũng như khả năng có thêm các cam kết bổ sung. Dữ liệu của Liên hợp quốc cho thấy tổng đóng góp nhân đạo của Mỹ trong năm 2025 đạt khoảng 3,38 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng nguồn tài trợ toàn cầu, giảm mạnh so với mức 14,1 tỷ USD của năm trước và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 17,2 tỷ USD năm 2022.

Trước đó, đầu tháng 12, Liên hợp quốc đã phát động lời kêu gọi viện trợ nhân đạo cho năm 2026 trị giá 23 tỷ USD nhằm hỗ trợ khoảng 87 triệu người có nguy cơ rơi vào khủng hoảng, chỉ bằng một nửa mức kêu gọi của năm 2025. Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách điều phối nhân đạo Tom Fletcher cảnh báo hệ thống viện trợ nhân đạo của tổ chức này đang bị quá tải và thiếu kinh phí nghiêm trọng, buộc Liên hợp quốc phải đưa ra những lựa chọn ưu tiên khó khăn để hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Minh Phương

Nguồn: DawnNew, Anadolu Ajansı