Triều Tiên ra mắt hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 30/12 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát một cơ sở sản xuất vũ khí, nơi chế tạo các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cỡ lớn 600 mm với thiết kế bệ phóng mới. Ông Kim khẳng định đây sẽ là vũ khí “chủ lực” của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), có khả năng thực hiện cả các đòn tấn công thông thường lẫn hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát Nhà máy March 16, nơi sản xuất các xe mang – dựng – phóng (TEL) mới cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt 600 mm, được cho là vào ngày 28/12. Ảnh: Rodong Sinmun.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong chuyến thị sát, ông Kim nhấn mạnh hệ thống pháo phản lực mới có thể “tiêu diệt đối phương” bằng các đòn tấn công tập trung, chính xác cao và sức hủy diệt lớn. Ông cho biết loại vũ khí này sẽ được triển khai với số lượng lớn trong các chiến dịch quân sự, đồng thời có thể được sử dụng cho các “đòn tấn công chiến lược” – thuật ngữ thường được Bình Nhưỡng dùng để ám chỉ năng lực hạt nhân.

Các hình ảnh do KCNA công bố cho thấy một thiết kế bệ phóng mới với cấu hình 5 ống phóng, được lắp trên xe mang- dựng- phóng (TEL) bánh lốp. Phân tích của giới chuyên gia quốc tế cho rằng chuyến thăm nhiều khả năng diễn ra tại Nhà máy March 16 ở thành phố Phyongsong, phía bắc Bình Nhưỡng – cơ sở được xem là trung tâm sản xuất các TEL cho nhiều hệ thống tên lửa chiến lược của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát dây chuyền sản xuất tên lửa mới tại một cơ sở quân sự ở địa điểm không được tiết lộ, do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 1/9/2025. Ảnh: KCNA/Reuters.

Ông Kim tỏ ra hài lòng với tiến độ sản xuất và chỉ đạo triển khai dự án hiện đại hóa quy mô lớn đối với nhà máy này cũng như các cơ sở công nghiệp quốc phòng khác, nhằm nâng cấp dây chuyền và trang thiết bị, phục vụ mục tiêu “cách mạng hóa” lực lượng pháo binh.

Chuyến thị sát của ông Kim diễn ra ngay sau khi Triều Tiên thông báo thử hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, nhằm thể hiện “trạng thái sẵn sàng chiến đấu” trước các mối đe dọa bên ngoài.

Giới quan sát cho rằng việc Bình Nhưỡng liên tục thử nghiệm và công bố vũ khí mới không chỉ nhằm tăng cường sức ép quân sự đối với Hàn Quốc và Mỹ, mà còn phục vụ mục tiêu hoàn thiện công nghệ trước khả năng xuất khẩu trong tương lai.

Thanh Hằng

Nguồn: NK, Reuters.