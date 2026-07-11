Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ giải thể ban lãnh đạo Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đã sa thải hai ủy viên cuối cùng do đảng Dân chủ đề cử tại Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử Mỹ (EAC), trong khi ủy viên đảng Cộng hòa còn lại cũng rời nhiệm sở. Quyết định đột ngột của Tổng thống Donald Trump đẩy cơ quan giám sát bầu cử độc lập của Mỹ vào tình trạng trống ghế lãnh đạo, kích hoạt làn sóng tranh cãi pháp lý dữ dội ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu quan trọng vào tháng 11 tới.

Chính quyền tổng thống Trump bất ngờ sa thải các thành viên của Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử, đẩy cơ quan giám sát bầu cử độc lập của Mỹ vào tình trạng trống ghế lãnh đạo . Ảnh: AP.

Theo truyền thông Mỹ, hai ủy viên Thomas Hicks và Benjamin Hovland nhận được thư thông báo bãi nhiệm từ Nhà Trắng hôm 9/7. Trước đó, một ghế của EAC đã bị bỏ trống từ tháng 4 sau khi ủy viên Donald Palmer từ chức. Theo quy định, EAC cần ít nhất ba trong bốn ủy viên để phê duyệt các quyết định, do đó việc không còn thành viên khiến cơ quan này tạm thời không thể thực hiện các chức năng theo thẩm quyền.

Động thái sa thải diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang thúc đẩy “Đạo luật Cứu nước Mỹ”- một cải cách bầu cử cánh hữu nhằm thắt chặt quy định bỏ phiếu, yêu cầu cử tri phải xuất trình bằng chứng quốc tịch và giấy tờ tùy thân có ảnh, đồng thời hạn chế hình thức bỏ phiếu qua thư. Trước khi bị bãi nhiệm, các ủy viên EAC đã có những bất đồng sâu sắc với Nhà Trắng về việc bổ sung yêu cầu xuất trình giấy chứng minh quốc tịch vào mẫu đăng ký cử tri quốc gia.

Động thái trên ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ phe Dân chủ. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cáo buộc đây là “nỗ lực trắng trợn nhằm giành quyền kiểm soát cuộc bầu cử” trước khi cử tri đi bỏ phiếu. Thượng nghị sĩ Mark Warner cũng yêu cầu chính quyền giải thích, cho rằng việc giải thể ban lãnh đạo EAC ngay trước bầu cử là “bất thường” và đáng lo ngại. Một số khác cáo buộc động thái này xuất phát từ lo ngại của đảng Cộng hòa trước nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều thách thức.

Giới phân tích nhận định, việc bổ nhiệm nhân sự thay thế tại EAC sẽ cần phải trải qua quy trình phê chuẩn kéo dài tại Thượng viện. Điều này đồng nghĩa với việc cơ quan giám sát bầu cử này nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị “đóng băng” cho đến khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chính thức diễn ra.

Nhật Lệ

Nguồn: The New York Times., The Guardian