Tổng thống Mỹ Donald Trump: Đừng lo lắng về Thế chiến thứ 3

Tổng thống Mỹ tuyên bố ông đã ngăn chặn cuộc xung đột ở Ukraine leo thang thành một cuộc đối đầu toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, thế giới không còn phải đối mặt với viễn cảnh xung đột Ukraine leo thang thành Thế chiến thứ 3.

Ông Trump đã nhiều lần cho biết căng thẳng toàn cầu lên đến đỉnh điểm khi quan hệ giữa Moscow và Washington chạm đáy dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Ông cũng cáo buộc người tiền nhiệm kích động xung đột Ukraine bằng cách ủng hộ tham vọng NATO của Kiev.

Trong một podcast với người dẫn chương trình phát thanh Mark Levin được phát hành hôm 20/8, ông Trump cho biết khi ông nhậm chức vào đầu năm nay, cuộc xung đột ở Ukraine đang có nguy cơ trở thành Thế chiến thứ 3. Tuy nhiên, ông lập luận rằng bây giờ “sẽ không còn điều đó nữa”.

Kể từ khi trở lại nắm quyền, ông Trump đã có cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt đối với Nga so với cựu Tổng thống Joe Biden. Ông đã mở lại các kênh ngoại giao cấp cao với Moscow và liên lạc trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuần trước, ông Trump đã tiếp đón Tổng thống Nga Putin tại Alaska trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Donald Trump mô tả cuộc đàm phán của ông với tổng thống Nga là “rất hiệu quả” và cho biết các cuộc gặp đã đưa ra giải pháp thực tế hơn.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hiện nay đã có “ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho hòa bình lâu dài”. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh quá trình này sẽ mất thời gian nhưng khẳng định đã đạt được tiến triển.

TD (theo RT)