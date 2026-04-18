Tổng thống Joseph Aoun : "Li băng không còn là con tốt trong trò chơi của bất kỳ ai”

Tổng thống Li băng Joseph Aoun tuyên bố quốc gia này đã chấm dứt kỷ nguyên làm “đấu trường” cho các cuộc chiến ủy nhiệm, ngay sau khi lệnh ngừng bắn với Israel chính thức có hiệu lực.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun phát biểu trên truyền hình từ Phủ Tổng thống Baabda ngày 17 tháng 4 năm 2026. Ảnh: ozarab.media

Phát biểu trên truyền hình từ Cung điện Tổng thống Baabda ngày 17/4, Tổng thống Li băng Joseph Aoun khẳng định: “Li băng không còn là con tốt trong trò chơi của bất kỳ ai, cũng không phải là chiến trường cho bất kỳ cuộc chiến nào, và chúng ta sẽ không bao giờ như vậy nữa. Chúng tôi sẽ đi đến bất cứ đâu và đối thoại với bất kỳ ai để bảo vệ hòa bình cho đất nước”, đồng thời cho biết thỏa thuận ngừng bắn sẽ mở đường cho các thỏa thuận lâu dài.

Bài phát biểu được đưa ra một ngày sau khi lệnh ngừng bắn 10 ngày được công bố, tạm thời chấm dứt các cuộc tấn công bắt đầu từ ngày 2/3 sau khi Hezbollah nổ súng vào Israel. Cuộc xung đột đã khiến hơn 2.200 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Nhà lãnh đạo Li băng khẳng định quyết tâm đảm bảo việc rút quân của Israel khỏi lãnh thổ của mình, thả tù nhân và giải quyết các tranh chấp biên giới với nhà nước Do Thái. Lực lượng Vũ trang chính phủ (LAF) sẽ là đơn vị duy nhất có quyền kiểm soát vũ khí và bảo vệ biên giới, nhằm đảm bảo sự rút quân hoàn toàn của Israel khỏi các vùng lãnh thổ phía Nam.

Cùng thời điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây chấn động dư luận quốc tế khi đưa ra lệnh cấm trực tiếp đối với đồng minh Israel. Trên mạng xã hội, ông Trump viết: " "Israel sẽ không tiếp tục ném bom Li băng. Họ bị Mỹ cấm làm điều đó. Đủ rồi"

Ông Netanyahu và ông Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Lệnh cấm này được đưa ra nhằm bảo vệ thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài 10 ngày, tạo không gian cho các cuộc đàm phán hòa bình vĩnh viễn. Động thái này được giới quan sát đánh giá là áp lực chưa từng có từ Washington để lập lại trật tự tại khu vực.

Phía Israel chưa đưa ra phản hồi trực tiếp. Tuy nhiên Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước đó cho biết quân đội nước này vẫn duy trì hiện diện tại miền nam Lebanon nhằm đối phó “mối đe dọa cận kề”, bao gồm nguy cơ từ tên lửa và máy bay không người lái.

Dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, bầu không khí tại biên giới Israel- Li băng vẫn cực kỳ căng thẳng. Cộng đồng quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào các bước đi tiếp theo của các bên trong 10 ngày “vàng” này để xem liệu một nền hòa bình thực sự có thể được thiết lập hay không.

Nhật Lệ

Nguồn: Aljazeera, The times of Isarel