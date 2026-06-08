Tổng thống Hàn Quốc công bố 4 trọng tâm điều hành quốc gia

Ngày 8/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thông báo chính phủ sẽ chuyển đổi thành một “chính phủ thực dụng đổi mới”, chủ động ứng phó với những biến động toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng dựa trên công nghệ cao nhằm củng cố vị thế của đất nước trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

Phát biểu tại cuộc họp báo đánh dấu một năm kể từ khi nhậm chức, ông Lee cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã vượt qua 3 cuộc khủng hoảng lớn trong năm đầu tiên cầm quyền, bao gồm khủng hoảng dân chủ do tình trạng rối loạn và thiết quân luật gây ra, khủng hoảng thương mại và an ninh xuất phát từ sự biến động của trật tự quốc tế, cùng cuộc khủng hoảng dân sinh liên quan đến tác động của xung đột tại Trung Đông.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh, để bảo vệ cuộc sống của người dân trong thời đại đầy biến động, chính phủ đương nhiệm sẽ trở thành chính phủ phản ứng nhanh nhất với thay đổi và không ngần ngại áp dụng bất kỳ chính sách nào nếu điều đó mang lại lợi ích cho người dân. Tổng thống Lee Jae Myung đồng thời công bố 4 mục tiêu điều hành quốc gia cho năm thứ hai của nhiệm kỳ. Chính phủ sẽ huy động tối đa nguồn lực từ cả khu vực công và tư nhân để tăng cường đầu tư vào các ngành công nghệ chiến lược. Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, một dự án đầu tư quy mô lớn sẽ sớm được công bố, được kỳ vọng tạo ra bước chuyển đáng kể trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước.

Bên cạnh ngành bán dẫn – lĩnh vực đang giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế Hàn Quốc – chính phủ cũng sẽ tìm kiếm và phát triển các ngành công nghiệp mới có khả năng trở thành động lực tăng trưởng cho các thế hệ tương lai. Tổng thống Lee nhấn mạnh thành quả tăng trưởng cần được phân bổ rộng rãi trong toàn xã hội thay vì chỉ tập trung vào một số doanh nghiệp, khu vực hoặc ngành nghề nhất định, qua đó giúp người dân cảm nhận rõ hơn những thay đổi tích cực từ quá trình phát triển kinh tế.

Cuộc đua AI và căng thẳng toàn cầu tạo động lực tăng trưởng mới cho Hàn Quốc. Ảnh: Financial Times

Trong lĩnh vực quản trị, ông Lee cam kết tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và bất công trên thị trường, bao gồm thao túng giá cổ phiếu và các tội phạm liên quan đến bất động sản. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy các cải cách cơ cấu nhằm xử lý những lợi ích cục bộ được xem là rào cản đối với sự phát triển.

Về an ninh – quốc phòng, Tổng thống Lee cho biết Seoul sẽ nỗ lực đạt những kết quả cụ thể trong việc thúc đẩy chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và tiến trình giành lại quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Mỹ. Tổng thống Lee đồng thời tái khẳng định cam kết theo đuổi chính sách duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới chung sống hòa bình và thúc đẩy hợp tác cùng phát triển với Triều Tiên.

Lê Hà.