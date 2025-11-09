Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz nhậm chức, cam kết khôi phục quan hệ với Mỹ

Ông Rodrigo Paz, nhà bảo thủ ủng hộ kinh doanh đã chính thức nhậm chức Tổng thống Bolivia. Tân tổng thống ngay lập tức tuyên bố Bolivia sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ ở cấp đại sứ sau 17 năm gián đoạn, đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ song phương.

Tân Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz. Ảnh: Al Jazeera

Phát biểu sau khi nhậm chức ngày 8/11, Tổng thống Rodrigo Paz khẳng định Bolivia mong muốn “thiết lập lại mối quan hệ” với Mỹ, trong khi Thứ trưởng Christopher Landau cho biết việc nối lại quan hệ sẽ được thực hiện ở cấp Đại sứ.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Rodrigo Paz, đảng viên Dân chủ Thiên chúa giáo cam kết thúc đẩy mô hình “chủ nghĩa tư bản vì mọi người”, tập trung vào cải cách kinh tế thông qua phân quyền, giảm thuế và siết chặt kỷ luật tài chính, đồng thời vẫn duy trì chi tiêu cho các chương trình an sinh xã hội.

Tân Tổng thống khẳng định tiếp tục các chính sách xã hội song song với nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô, song giới kinh tế học nhận định hai mục tiêu này khó có thể đạt được cùng lúc.

Tân Tổng thống Rodrigo Paz sẽ phải đối mặt với nền kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng, với lạm phát cao, thiếu nhiên liệu và ngoại tệ. Chính quyền tiền nhiệm của Luis Arce đã sử dụng gần như toàn bộ dự trữ ngoại tệ để duy trì chính sách trợ giá xăng dầu và diesel.

Với việc khôi phục quan hệ với Mỹ, Bolivia được kỳ vọng mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và an ninh, đồng thời tạo cơ hội cho nền kinh tế phục hồi sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi chính sách cánh tả và khủng hoảng tài chính. Ngoài ra, sự thay đổi chính quyền Bolivia cũng mở ra cơ hội hợp tác đa phương trong các diễn đàn khu vực và toàn cầu, với việc Bolivia sẽ tích cực tham gia các cơ chế kinh tế, an ninh và ngoại giao, trong khi cân bằng quan hệ với các đối tác truyền thống như Trung Quốc, Nga và các nước Mỹ Latinh.

Minh Phương

Nguồn: FRANCE 24, AFP