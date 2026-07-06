Tổng thống Ai Cập nêu điều kiện để bình thường hóa quan hệ với Israel

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi khẳng định sẽ không có sự bình thường hóa quan hệ ở cấp độ nhân dân với Israel nếu chưa đạt được một nền hòa bình công bằng, bao gồm việc chấm dứt sự chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine và thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Ảnh: X.com.

Theo thông tin do Phủ Tổng thống Ai Cập công bố và được hãng tin Anadolu dẫn lại mới đây, phát biểu tại lễ khánh thành trụ sở Bộ Chỉ huy Chiến lược Quốc gia ở Thủ đô Hành chính mới phía Đông Cairo, ông Sisi nhấn mạnh hòa bình lâu dài chỉ có thể được thiết lập trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của tất cả các bên.

Tổng thống Ai Cập nói: “Tình trạng hòa bình bền vững, ổn định thực sự và sự bình thường hóa ở cấp độ nhân dân sẽ chỉ đạt được khi có một nền hòa bình công bằng, chấm dứt sự chiếm đóng, chấm dứt bất công và xung đột, khôi phục các quyền chính đáng và bảo đảm an ninh cho tất cả các bên”.

Quân đội Israel triển khai các phương tiện quân sự xung quanh Dải Gaza. Ảnh: Middleeastmonitor.

Tổng thống Sisi cho rằng một giải pháp hòa bình công bằng sẽ tạo điều kiện để các quốc gia và người dân trong khu vực có cơ hội phát triển trong môi trường ổn định và thịnh vượng. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza có hiệu lực từ tháng 10/2025, đồng thời ủng hộ thỏa thuận khung gần đây giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt căng thẳng giữa hai nước. Ông cũng nhấn mạnh cần ngăn chặn mọi nỗ lực có thể làm suy yếu các thỏa thuận này.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Sisi cũng giới thiệu Bộ Chỉ huy Chiến lược Quốc gia mới được đưa vào hoạt động, cho biết đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và quản lý các tình huống chiến lược của Ai Cập. Theo ông, trung tâm này được trang bị hạ tầng công nghệ hiện đại, hệ thống thông tin liên lạc bảo mật và các năng lực thu thập, phân tích tình báo, đồng thời đóng vai trò kết nối giữa giới lãnh đạo chính trị và quân sự trong xử lý các thách thức về an ninh.

Lê Hà.

Nguồn: AA