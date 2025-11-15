Tống Sơn phát huy giá trị di tích

Tống Sơn là xã có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có một di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia. Vì vậy, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đặc biệt quan tâm.

Đình làng Tiên Hòa xã Tống Sơn.

Đình làng Tiên Hòa có diện tích khoảng hơn 200m2, tọa lạc ở vị trí trung tâm của làng Tiên Hòa 1. Theo sách “Lịch sử truyền thống và cách mạng xã Hà Lĩnh”, ngôi đình được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng thứ 18. Đình thờ Cao Sơn đại vương - Thành hoàng của làng. Cao Sơn đại vương là một trong tam vị Tản viên sơn thánh. Cấu trúc của đình có 5 gian, hoa văn trang trí được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế. Đình làng Tiên Hòa được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh vào tháng 9/2012.

Đình được chính quyền và Nhân dân địa phương tiến hành tu bổ 3 lần vào các năm: 2002, 2012, 2022. Đình sau khi tu bổ đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Nhân dân trên địa bàn xã và các vùng lân cận.

Ông Hoàng Đình Sơn - người trông coi đình làng Tiên Hòa cho biết: "Đình là niềm tự hào của Nhân dân xã Tống Sơn. Nhiều năm qua tôi đã tự nguyện trông coi, bảo vệ, thắp hương vào các dịp rằm, lễ, tết. Mong rằng thời gian tới Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo đình ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Nhân dân".

Còn Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tống Sơn Lê Thế Mạnh chia sẻ: "Từ ngày 1/7/2025 xã Tống Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Tiến, Hà Sơn, Hà Tân và thị trấn Hà Lĩnh. Sau sáp nhập, không gian được mở rộng, xã có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Hiện nay, toàn xã có 18 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh, trong đó có 1 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Phòng Văn hóa - Xã hội đã tiến hành rà soát, kiểm kê toàn bộ các di tích, đánh giá hiện trạng, trên cơ sở đó tham mưu cho UBND xã có những chỉ đạo, định hướng bảo tồn, tôn tạo; xây dựng kế hoạch phát triển loại hình du lịch tâm linh”.

Tìm hiểu thực tế chúng tôi được biết, trên địa bàn xã có một số di tích đang xuống cấp nghiêm trọng, trong đó phải kể đến các đình Động Bồng, Bái Sơn... ảnh hưởng đến việc sinh hoạt tâm linh của Nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, công tác huy động xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn xã cũng gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn kinh phí của Nhà nước còn nhiều hạn chế.

"Thời gian tới xã sẽ kết nối các điểm di tích trong xã với các điểm di tích của các địa phương lân cận như đền Rồng, đền Nước, đình Gia Miêu, đền thờ Lăng Miếu Triệu Tường, nhà thờ họ Nguyễn Hữu (xã Hà Long), đền Sòng Sơn (phường Quang Trung), đền thờ Trần Hưng Đạo (xã Hoạt Giang), quần thể danh lam, thắng cảnh quốc gia núi Kim Sơn (xã Biện Thượng)... để hình thành các tour du lịch hấp dẫn", Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tống Sơn Lê Thế Mạnh cho biết thêm.

Bài và ảnh: Xuân Cường