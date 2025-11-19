Hotline: 0822.173.636   |

Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 10

Phan Nga
(Baothanhhoa.vn) - Hướng về đồng bào các địa phương tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, sáng 19/11, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí đã ủng hộ số tiền 250 triệu đồng.

Hướng về đồng bào các địa phương tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, sáng 19/11, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí đã ủng hộ số tiền 250 triệu đồng.

Lãnh đạo Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí trao 250 triệu đồng ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí Mai Thế Toàn bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc với những hậu quả cơn bão số 10 gây ra đối với Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; đồng thời mong muốn món quà của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động Tổng Công ty sẽ góp phần giúp bà con các địa phương bị ảnh hưởng vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 10

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí Mai Thế Toàn phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 10

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái luôn đồng hành đối với các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian qua của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí và đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua.

Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 10

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ báo cáo Ban Vận động tỉnh, kịp thời phân bổ, chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ đến các địa phương chịu thiệt hại, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Phan Nga

