Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Tòa phúc thẩm Mỹ ngăn Tổng thống cách chức bà Lisa Cook trước cuộc họp của Fed

Một nhóm thẩm phán liên bang đã ngăn Tổng thống Donald Trump cách chức bà Lisa Cook khỏi Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed), chỉ vài giờ trước khi bà cùng các quan chức cấp cao khác của Fed bắt đầu cuộc họp về việc có nên hạ lãi suất hay không.

Hai trong số ba thẩm phán thuộc hội đồng tòa phúc thẩm cho biết chính quyền Tổng thống Trump “không đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt để tạm hoãn thi hành trong khi kháng cáo."

Việc sa thải bà Cook trước đó đã bị một thẩm phán liên bang ở Washington ngăn lại vào ngày 9/9, nhưng chính quyền đã nhanh chóng kháng cáo và yêu cầu tòa ra phán quyết trước cuộc họp tiếp theo về lãi suất của Fed. Cuộc họp này bắt đầu vào 16/9 và kết thúc vào 17/9.

Ông Trump đã cố gắng sa thải bà Cook vào cuối tháng Tám, viện dẫn các cáo buộc gian lận thế chấp. Bà Cook chưa bị truy tố về bất kỳ tội danh nào và đã phủ nhận các cáo buộc.

Trong phán quyết của mình, các thẩm phán tòa phúc thẩm cho biết bà Cook “không thể bị cách chức trước khi được cung cấp ‘một hình thức’ thông báo và cơ hội phản hồi có ý nghĩa.”

Các thẩm phán cũng nhấn mạnh rằng “vai trò của bà Cook tại Fed khác biệt theo những cách quan trọng” so với các quan chức tại các cơ quan khác.

Tòa án Tối cao gần đây đã tìm cách phân biệt Fed với các nỗ lực khác của ông Trump trong việc sa thải các quan chức cấp cao tại các cơ quan liên bang. Tòa lưu ý rằng Fed là một “thực thể bán tư nhân, được cấu trúc độc đáo” và có truyền thống lịch sử riêng biệt.

Theo Đạo luật Dự trữ Liên bang, lý do duy nhất để một thống đốc Fed bị cách chức là “vì lý do chính đáng” hoặc một hành vi sai trái nào đó./.

Theo TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, kết quả thống kê sơ bộ cuộc bầu cử địa phương ở North Rhine-Westphalia - bang đông dân nhất nước Đức, diễn ra ngày 14/9, cho thấy đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ đã có một kết quả đáng nể, khi nhận được nhiều phiếu bầu nhất với 33,3%.
