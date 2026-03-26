Tổ trưởng tổ cơ khí đam mê sáng tạo

Hơn 20 năm làm việc tại Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức, anh Đỗ Văn Nam, Tổ trưởng Tổ Cơ khí đã nghiên cứu thành công nhiều đề tài, góp phần cải tiến kỹ thuật, bảo đảm an toàn, nâng cao năng suất lao động của đơn vị.

Anh Đỗ Văn Nam với sáng kiến “Chế tạo bộ khuôn uốn ống Ovan - Giải pháp đột phá tạo nên thành công cho dòng sản phẩm bàn ghế Y20 Hồng Đức”.

Là người đứng đầu Tổ Cơ khí, anh Nam đã chủ động kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm ngay từ công đoạn sản xuất, đảm bảo đáp ứng các mục tiêu và tiêu chuẩn đề ra. Anh nghiêm túc thực hiện các quy định về 5S, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, tuân thủ quy định của pháp luật và công ty, đồng thời phối hợp thực hiện tốt công tác đánh giá, đảm bảo trách nhiệm xã hội. Thường xuyên trau dồi, học hỏi, nghiên cứu, trao đổi đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác kỹ thuật, thông qua đó để đưa ra những giải pháp kỹ thuật cũng như quy trình bảo dưỡng, sửa chữa đạt hiệu quả cao. Trong quá trình công tác, anh luôn đặt mục tiêu phấn đấu, nâng cao tay nghề, tập trung chất lượng, hiệu quả công việc đạt năng suất cao. Đặc biệt là không ngừng sáng tạo, tích cực nghiên cứu, tìm tòi những sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp.

Anh Nam chia sẻ: “Trong quá trình lao động sản xuất, bản thân tôi luôn nhắc nhở mình cố gắng tận tâm, tận trí, tận lực vào công việc được giao. Tôi không ngừng học hỏi công nghệ mới, tìm tòi vật liệu mới để áp dụng, cải tiến kỹ thuật để sản phẩm thiết kế ngày càng được nâng cao, tiết kiệm thời gian, công sức, nguyên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường”.

Luôn nhiệt huyết, yêu lao động sáng tạo, nên trong quá trình làm việc, anh đã có trên 50 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo hiệu ứng lan tỏa cho phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng/năm. Tiêu biểu là sáng kiến “Chế tạo bộ khuôn uốn ống Ovan - Giải pháp đột phá tạo nên thành công cho dòng sản phẩm bàn ghế Y20 Hồng Đức” có giá trị làm lợi 564 triệu đồng/năm.

Sáng kiến được áp dụng đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp tỷ lệ phế phẩm giảm mạnh từ 15% xuống còn 2%, đồng thời rút ngắn thời gian thao tác khi gá bộ lô theo từng loại vật liệu ống khác nhau, qua đó nâng cao tốc độ đáp ứng đơn hàng. Nếu trước đây công đoạn uốn cần 2 nhân công thực hiện với nhiều thao tác lắp đặt và căn chỉnh phức tạp, thì nay chỉ cần 1 người vận hành với độ chính xác cao hơn. Bên cạnh đó, việc cải tiến bộ khuôn đã cho phép uốn vật liệu có độ dày mỏng hơn so với yêu cầu ban đầu của máy (từ 1,8mm xuống còn 1-1,2mm) nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn theo tiêu chuẩn sản phẩm bàn ghế Y20. Nhờ vậy, sáng kiến đã góp phần tiết kiệm tới 38% vật liệu, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp.

Ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức cho biết: "Đồng chí Nam luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi sáng tạo trong sản xuất, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo công ty tín nhiệm, đồng nghiệp quý mến. Nhiều sáng kiến của đồng chí Nam từ những năm trước đến nay vẫn được công ty áp dụng hiệu quả như: “Đột lỗ xà và khung mặt ghế để bắt vít thay cho việc hàn tai bắt vít”, “Làm chặn bộ đột lỗ tôn bằng cao su”, “Cải tiến đột lá hoa văn lá sen xích đu gia đình”... Các sáng kiến đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế, ý nghĩa to lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời khẳng định hiệu quả của phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân, lao động".

Chịu khó tìm tòi, sáng tạo trong công việc, nỗ lực học tập nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn, anh Đỗ Văn Nam đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển, trưởng thành của Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức. Với những nỗ lực và lòng nhiệt tình trong công việc, sự tâm huyết với các ý tưởng sáng tạo, anh Nam đã giành được nhiều thành tích xuất sắc, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Bài và ảnh: THANH HUÊ