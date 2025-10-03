Tổ chức TCVM Thanh Hóa hỗ trợ Nhân dân vùng ngập lụt do bão số 10

Thanh Hóa là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 10. Để kịp thời hỗ trợ bà con Nhân dân vùng ngập lụt vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, ngày 3/10, Tổ chức Tài chính Vi mô (TCVM) Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền các xã Kim Tân, Vân Du, Thạch Bình, Thành Vinh trao gần 500 suất quà hỗ trợ Nhân dân vùng ngập lụt do bão số 10.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa lớn trên diện rộng khiến nước lũ trên sông Bưởi dâng cao, có thời điểm vượt mức báo động 3, gây ngập lụt diện rộng tại nhiều địa phương ven sông. Trong đó có các xã trọng điểm mà Tổ chức TCVM Thanh Hóa đang triển khai hoạt động.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, nêu cao sứ mệnh “vì sự phát triển cộng đồng”, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã huy động nhân lực, vật lực, chủ động đấu mối với chính quyền địa phương trao gần 500 suất quà hỗ trợ bà con Nhân dân vùng ngập lụt do bão số 10 tại các xã Kim Tân, Vân Du, Thạch Bình, Thành Vinh.

Ghi nhận tại xã Kim Tân, đến thời điểm hiện tại, nhiều điểm vẫn đang trong tình trạng ngập sâu; người dân cần được hỗ trợ về lương thực, nước sạch và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Con thuyền nhỏ của bà Nguyễn Thị Hải (xã Kim Tân) xơ xác, chòng chành giữa vùng nước lũ mênh mông. Người đàn bà với thân hình gầy gò, gương mặt lộ rẽ vẻ mệt mỏi, khắc khổ nói trong rưng rưng nước mắt. Nhà nước có hỗ trợ xây nhà cho bà thoát cảnh lênh đênh sông nước, ổn định cuộc sống trên bờ. Nhưng mấy ngày qua, nước lũ ngập hết nhà cửa nên lại đành quay về thuyền náu tạm. “Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, sự quan tâm, hỗ trợ của đoàn cứu trợ, thiện nguyện đã giúp cho chúng tôi vơi bớt đi lo sợ. Tôi cảm động và trân trọng vô cùng” – bà Hải bộc bạch.

Không quản khó khăn, vất vả, đoàn cán bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã quyết tâm vượt qua nhiều điểm ngập sâu, tiếp cận với bà con Nhân dân các địa phương. Hàng trăm thùng mì tôm, thùng nước sạch đã được các cán bộ TCVM Thanh Hóa trao tận tay cho bà con vùng ngập lụt. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của các em nhỏ vùng lũ.

Được biết, không chỉ ở các xã Kim Tân, Vân Du, Thạch Bình, Thành Vinh, những ngày qua, Tổ chức TVM Thanh Hóa đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa chung tay góp sức cùng với chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh kịp thời hỗ trợ, khắc phục hậu quả cơn bão số 10 với tổng giá trị hàng chục triệu đồng.

Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ tài chính, đưa nguồn vốn vay “thân thiện, hiệu quả” đến với nhiều đối tượng khách hàng là hộ nghèo, thu nhập thấp vươn lên trong cuộc sống, Tổ chức TCVM Thanh Hóa luôn là đơn vị tích cực tổ chức, hưởng ứng các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Những đóng góp của Tổ chức TCVM Thanh Hóa được chính quyền địa phương ghi nhận, khách hàng tin tưởng, yêu mến, chung sức thực hiện tốt mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hoàng Linh – Mai Thảo (Tổ chức TCVM Thanh Hóa)