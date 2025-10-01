Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Tin lũ khẩn cấp trên sông Bưởi, sông Yên, sông Cầu Chày

LP
(Baothanhhoa.vn) - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát đi tin lũ khẩn cấp trên sông Bưởi, sông Yên, sông Cầu Chày và tin lũ trên sông Mã, sông Lèn của tỉnh Thanh Hóa.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát đi tin lũ khẩn cấp trên sông Bưởi, sông Yên, sông Cầu Chày và tin lũ trên sông Mã, sông Lèn của tỉnh Thanh Hóa.

Nước sông Bưởi vượt báo động 3, hàng nghìn nhà dân xã Kim Tân ngập sâu trong lũ. Ảnh: Hoàng Đông

Theo bản tin cảnh báo, hiện trạng mực nước lũ trên sông Cầu Chày đã đạt đỉnh, mực nước đỉnh lũ tại TV Xuân Vinh là 10.80m (11h/01/10), trên BĐ3 là 0.8m; các sông khác biến đổi chậm theo xu thế xuống thấp dần.

Mực nước lúc 13h ngày 01/10/2025 tại một số trạm như sau:

Trên sông Mã tại TV Lý Nhân là 9.81m, trên BĐ1 là 0.31m, tại TV Giàng là 5.76m, trên BĐ2 là 0.26m;

Trên sông Chu tại TV Xuân Khánh là 8.46m, dưới BĐ1 là 0.54m;

Trên sông Bưởi tại TV Kim Tân là 14.24m, trên BĐ3 là 2.24m;

Trên sông Yên tại TV Chuối là 3.54m, trên BĐ3 là 0.04m;

Trên sông Cầu Chày tại TV Xuân Vinh là 10.80m, trên BĐ3 là 0.80m.

Trên sông Lèn tại TV Lèn là 5.81m, dưới BĐ3 là 0.19m.

Dự báo trong 24h tới:

Mực nước lũ trên các sông xuống thấp dần.

Mực nước trên sông Mã tại TV Giàng dao động ở mức BĐ1 – BĐ2; Hạ lưu sông Mã tại TV Lý Nhân, hạ lưu sông Chu tại TV Xuân Khánh xuống dưới BĐ1;

Mực nước lũ trên sông Bưởi tại TV Kim Tân xuống chậm và còn tiếp tục ở mức cao, trên BĐ3;

Mực nước lũ trên sông Lèn tại TV Lèn; sông Yên tại TV Chuối ở mức BĐ2 – BĐ3;

Trên sông Cầu Chày tại TV Xuân Vinh dao động ở mức đỉnh sau đó biến đổi chậm theo xu thế xuống nhưng vẫn còn duy trì ở trên mức BĐ3;

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven các sông trong tỉnh.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi đặc biệt tại các xã: Mường Lát, Mường Chanh, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý, xã Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, xã Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Phú Xuân, xã Yên Khương, Yên Thắng, Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, xã Bá Thước, Điền Lư, Thiết Ống, Pù Luông, Cổ Lũng, Văn Nho, Quý Lương, Điền Quang, xã Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Xuân Chinh, xã Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Minh Sơn, Kiên Thọ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2-3.

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh, các hoạt động kinh tế - xã hội.

