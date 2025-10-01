Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời hỗ trợ người dân trong mưa lũ

Chiều 1/10, Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại thôn Chiềng Chanh, xã Cẩm Thạch.

Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại Cẩm Thạch.

Do ảnh hưởng của mưa bão, sáng 1/10, tại khu vực đồi đất cao 126 mét thuộc thôn Chiềng Chanh đã xảy ra sạt lở. Đất, đá tràn xuống làm sập 3 nhà dân, đe dọa 30 hộ dân sinh sống phía dưới.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công an xã Cẩm Thạch đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai lực lượng hỗ trợ Nhân dân sơ tán, di chuyển tài sản cho toàn bộ các hộ dân trong khu vực nguy hiểm và lân cận. Một số tuyến đường trên địa bàn hiện vẫn bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở.

Lực lượng Cảnh sát cơ động triển khai hỗ trợ Nhân dân.

Trước tình huống khẩn cấp, ngay từ trưa 1/10, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động lực lượng Cảnh sát cơ động kịp thời có mặt để phối hợp, hỗ trợ sơ tán người và tài sản của 13 hộ dân với 65 nhân khẩu tại thôn Cánh Én - khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Đồng thời hỗ trợ Nhân dân thôn Chiềng Chanh khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất gây ra.

Tại buổi kiểm tra, Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an xã Cẩm Thạch triển khai công tác dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ và sạt lở đất, chú ý các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Đến thăm Công an xã Cẩm Thạch bị ngập lụt do ảnh hưởng của mưa lũ, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã động viên cán bộ, chiến sĩ Công an xã nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; vừa hỗ trợ Nhân dân dọn dẹp vệ sinh, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các đơn vị Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, tuyệt đối không để phát sinh thiệt hại.

Minh Phương (CTV)