Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Tiếp tục nhân rộng mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn" trên địa bàn tỉnh

Phan Nga
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện mô hình Khu dân cư (KDC) “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn" năm 2025.

Sáng 12/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện mô hình Khu dân cư (KDC) “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn" năm 2025.

Dự hội nghị có 200 đại biểu là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, ủy ban MTTQ các xã thực hiện mô hình; đại diện Ban công tác mặt trận, Ban điều hành mô hình các thôn của xã và các hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong XDNTM, từ năm 2020, mỗi năm, Ủy ban MTTQ tỉnh lựa chọn 5 KDC trên địa bàn tỉnh để làm điểm xây dựng mô hình điểm “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn". Tại các KDC được lựa chọn, Ban thường trực Ủy ban MTTQ các xã đã thành lập Ban điều hành gồm Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể, chi hội thôn và đại diện hộ gia đình tiêu biểu trong thôn.

Với sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện, đến nay, sau 5 năm triển khai, MTTQ các cấp trong tỉnh đã xây dựng và nhân rộng hơn 190 mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; gần 220 mô hình KDC tự quản bảo vệ môi trường. Đồng thời vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi.

MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân hiến trên 16,5 ha đất để sửa chữa và làm mới trên 1.850 km đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi; đóng góp trên 243 nghìn ngày công trị giá trên 159 tỷ đồng... góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị nêu bật những kết quả đã đạt được cùng với khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm thực tế tại địa phương, đơn vị và những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Các đại biểu tham quan thực tế mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn Thành Nam, xã Hoằng Lộc.

Trước đó, các đại biểu đã đi tham quan thực tế và dự hội nghị chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn Thành Nam, xã Hoằng Lộc.

Phan Nga

