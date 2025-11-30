Tiếp thị số bùng nổ: Sản phẩm truyền thống thích ứng để bứt tốc

Trước đây, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm truyền thống chủ yếu dựa vào giới thiệu trực tiếp, hội chợ thương mại hoặc phân phối qua đại lý, thì nay, mạng xã hội đã trở thành nơi họ có thể tiếp cận khách hàng nhanh chóng, rộng rãi và hiệu quả hơn bao giờ hết. Facebook, YouTube, TikTok là những nền tảng từng chỉ phục vụ nhu cầu giải trí và kết nối cá nhân nhưng giờ đã trở thành “mảnh đất màu mỡ” để thương hiệu truyền thống tiếp cận thế hệ người tiêu dùng hiện đại.

KOC Lê Xuân Chiến chuẩn bị nội dung quảng bá và tiếp thị liên kết cho sản phẩm nước mắm truyền thống Ba Làng trên nền tảng TikTok.

Chị Phạm Thị Huế, đại diện thương hiệu Nem Vị Thanh cho biết: "Hiện nay, mạng xã hội còn giúp doanh nghiệp như chúng tôi nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng thông qua bình luận, lượt thích, chia sẻ hay phản hồi trực tiếp. Các trang thương mại điện tử liên kết với mạng xã hội cũng tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng đặt mua, theo dõi đơn hàng và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sau bán". Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm truyền thống đã biết tận dụng các chương trình khách hàng thân thiết dựa trên tài khoản mạng xã hội. Hình thức tích điểm, nhận ưu đãi hoặc tham gia các sự kiện trực tuyến giúp xây dựng mối quan hệ bền vững giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, điều mà trước đây họ rất khó thực hiện do thiếu dữ liệu và công cụ kết nối.

Tuy vậy, việc chuyển dịch sang tiếp thị trên mạng xã hội không phải không có thách thức. Với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm truyền thống, hai “rào cản” lớn nhất chính là vận chuyển và thiết lập niềm tin. Trên các nền tảng thương mại điện tử, quyết định mua hàng thường dựa trên hai yếu tố: giá cả và chất lượng được chứng minh qua đánh giá, bình luận hay video trải nghiệm. Anh Thạch Văn Mạnh, phụ trách truyền thông, Công ty TNHH Nước mắm Cự Nham, chia sẻ: "Đối với các sản phẩm truyền thống luôn cần nhiều thời gian để xây dựng thương hiệu và việc chứng minh chất lượng cho khách hàng mới trở thành một thách thức thật sự. Việc làm nội dung quảng cáo trên facebook cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải sản xuất liên tục, vừa tốn nhân lực, vừa chịu chi phí quảng cáo ngày càng cao. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm truyền thống như chúng tôi gặp khó trong việc duy trì hiệu quả tiếp thị lâu dài".

Để giải quyết vấn đề này cho các doanh nghiệp, các KOC/KOLs cùng phương thức tiếp thị liên kết (Affiliate) đã xuất hiện. Đặc biệt, phương thức tiếp thị liên kết đang là “vũ khí” quan trọng giúp TikTok Shop vượt trội so với các nền tảng khác. Doanh nghiệp chỉ cần gửi sản phẩm cho các KOC/KOLs - những người có tầm ảnh hưởng hoặc chuyên review sản phẩm và họ sẽ đăng video đánh giá, trải nghiệm thực tế. Chính các video này giúp sản phẩm tiếp cận hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người tiêu dùng mà doanh nghiệp không phải tự sản xuất nội dung hay chi ngân sách quảng cáo khổng lồ. Anh Thạch Văn Mạnh cho biết thêm: “Nhờ có tiếp thị liên kết, chúng tôi có thể gửi sản phẩm cho các KOC/KOLs để họ review và đăng video giúp. Việc bán hàng trên sàn thương mại như Tiktok Shop sẽ dễ hơn nhiều so với khi làm trên facebook. Với mô hình này, sản phẩm nước mắm truyền thống của chúng tôi có cơ hội tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, nhất là nhóm khách hàng trẻ, những người ít có thói quen mua sắm tại cửa hàng nhưng lại dễ bị thuyết phục bởi các video đánh giá chân thực, trực quan".

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, yếu tố quan trọng cốt lõi để gia tăng doanh số và phát triển sản phẩm truyền thống là chuẩn hóa quy trình vận chuyển và đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đến tay khách hàng. Đặc thù của các sản phẩm truyền thống, nhất là thực phẩm như mắm, nem, gia vị hay nông sản chế biến là rất nhạy cảm trong quá trình vận chuyển. Chỉ cần kiện hàng bị móp méo, rò rỉ hoặc đến nơi không còn giữ được hình thức ban đầu thì uy tín thương hiệu sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. "Trong quá trình sáng tạo nội dung, tôi luôn ưu tiên tính chân thật. Vì vậy, nếu doanh nghiệp làm tốt khâu logistics thì KOC như chúng tôi cũng tự tin hơn khi giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Bên cạnh đó, người xem bây giờ không còn thích những quảng cáo dài dòng hay nói quá công dụng. Họ cần được nhìn thấy sản phẩm thực sự, được chứng kiến cách tôi mở hộp, sử dụng và cảm nhận. Một video review thực tế, ngắn gọn nhưng giàu trải nghiệm thực luôn thuyết phục hơn mọi lời quảng cáo màu mè", anh Lê Xuân Chiến, phường Sầm Sơn cho biết.

Dù đối mặt với nhiều thách thức, xu hướng đẩy mạnh truyền thông mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm truyền thống. Để tối ưu được hiệu quả, các doanh nghiệp và KOC/KOLs cần phải hợp tác theo cách minh bạch, chất lượng, chân thật. Nếu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm truyền thống nỗ lực ở khâu vận chuyển và đảm bảo chất lượng, còn KOC/ KOLs tập trung làm nội dung thật, đúng và đủ, thì mô hình tiếp thị liên kết sẽ giúp sản phẩm truyền thống lan tỏa rộng rãi và tạo được niềm tin vững chắc với khách hàng. Như vậy, chỉ cần bắt nhịp đúng xu hướng, biết cách kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại, các sản phẩm đặc trưng của địa phương hoàn toàn có thể vượt ra khỏi phạm vi vùng miền, tiếp cận khách hàng trên khắp cả nước.

Bài và ảnh: Phương Đỗ