Đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu phương tiện, giấy phép lái xe

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an về tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe (GPLX) và số hóa toàn bộ hồ sơ đăng ký xe, Công an Thanh Hóa đang khẩn trương làm sạch, số hóa dữ liệu đăng ký xe và GPLX góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông đồng bộ, thông suốt.

Công an xã Hoằng Phú đẩy mạnh triển khai việc số hóa hồ sơ phương tiện, giấy phép lái xe, phấn đấu hoàn thành trước tháng 2/2026.

Không quản ngày đêm, Công an xã Triệu Lộc huy động tối đa lực lượng xuống cơ sở, hỗ trợ người dân thực hiện khai báo, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện, GPLX. Thiếu tá Lê Văn Hùng, Phó Trưởng Công an xã cho biết: “Công an xã đã xây dựng kế hoạch tham mưu, thực hiện hoàn thành việc thu thập thông tin, dữ liệu đăng ký phương tiện trên địa bàn xã, đồng thời rà soát, đối chiếu, cập nhật lên hệ thống dữ liệu 10.398 phương tiện (9.663 xe mô tô và 735 xe ô tô) đạt tỷ lệ 63,89%. Đối với dữ liệu GPLX cần làm sạch, công an xã đã tiến hành rà soát, đối chiếu hoàn thiện đạt 100%. Trong đó, dữ liệu trùng khớp thông tin là 168 trường hợp, sai lệch và không có thông tin là 481 trường hợp. Công an xã đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc số hóa dữ liệu phương tiện, GPLX đảm bảo đúng thời gian quy định”.

Thực hiện cao điểm 30 ngày đêm rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và GPLX đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, Công an xã Hoằng Phú xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng nền tảng dữ liệu chính xác phục vụ quản lý nhà nước, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số. Do đó, không chỉ tăng cường cán bộ làm cả thứ 7 và chủ nhật, công an xã còn triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm dữ liệu phương tiện và GPLX được chuẩn hóa, chính xác, hoàn thành việc số hóa trước tháng 2/2026. Thiếu tá Nguyễn Hữu Tú, phó trưởng công an xã cho biết: “Cùng với việc duy trì rà soát, đối chiếu và cập nhật dữ liệu hằng ngày, công an xã đã kịp thời điều chỉnh những phát sinh, qua đó giúp tiến độ được đẩy nhanh rõ rệt”.

Thanh Hóa có tổng số 2.814.839 phương tiện cần làm sạch dữ liệu. Tính đến ngày 8/12/2025, toàn tỉnh đã làm sạch dữ liệu 2.235.887 phương tiện (tương ứng 79,43%). Số phương tiện cần hoàn thành làm sạch dữ liệu xong trước ngày 30/12/2025 còn 578.952 (tương ứng 20,57%). Trong quá trình rà soát, làm sạch dữ liệu, công an các xã, phường sẽ tiến hành đối chiếu, cập nhật và chuẩn hóa thông tin giữa hồ sơ giấy và dữ liệu điện tử, bảo đảm dữ liệu chủ phương tiện, biển số, số khung, số máy, GPLX... được đồng bộ, thống nhất trên hệ thống quản lý.

Để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, các đơn vị công an cấp xã đã xây dựng kế hoạch triển khai và làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương; huy động được sự tham gia của đông đảo các ban, ngành, đoàn thể. Bên cạnh đó, người dân cũng đã ý thức cao về tầm quan trọng của chuyển đổi số, tự giác cung cấp số liệu, hợp tác với các cơ quan khảo sát.

Quá trình thực hiện, công an cấp xã còn khai thác được hệ thống dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư, đối chiếu với danh sách phương tiện, mã định danh trên địa bàn, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình lọc, phân loại, cũng như sản xuất các phiếu thu thập dữ liệu... nhờ đó đã rút ngắn rất nhiều thời gian thực hiện. Đặc biệt, công an cấp xã còn có nhiều sáng kiến và cùng chia sẻ, tổ chức thảo luận trên các nhóm zalo; rút kinh nghiệm hàng ngày; mọi khó khăn vướng mắc đều được cán bộ phụ trách các tổ của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tham vấn, giải đáp ngay.

Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do thời gian triển khai kế hoạch gấp rút trong khi số lượng hồ sơ cần làm sạch lớn; dữ liệu không đồng nhất; nhiều hồ sơ không có thông tin để đối sánh; thông tin không chính xác (nhất là nơi cư trú); việc gặp công dân để thu thập thông tin gặp khó khăn và tốn nhiều thời gian do nhiều người đi làm xa, làm ca, kíp, trong khi đó thông tin về đăng ký xe chỉ chính chủ mới nắm rõ để cung cấp, thân nhân không thể cung cấp thay. Cùng với đó, lực lượng cán bộ công an xã còn mỏng, phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ khác nhau; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại công an cấp xã còn hạn chế, đường truyền dữ liệu thường xuyên bị nghẽn do lượng truy cập cùng thời điểm cao...

Trong thời gian tới, công an các xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân phối hợp với lực lượng công an trong việc thực hiện kế hoạch, phấn đấu hoàn thành số hóa hồ sơ trước ngày 30/3/2026.

Cùng với việc số hóa dữ liệu phương tiện, GPLX, Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động kiểm tra, đối chiếu, bổ sung thông tin cá nhân, khuyến khích chuyển đổi GPLX mô tô bằng giấy sang mẫu vật liệu PET.

Sau khi hoàn thành việc số hóa dữ liệu phương tiện, GPLX không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, giảm thủ tục hành chính, mà còn giúp tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Bài và ảnh: Linh Hương