Khẩn trương xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Theo kế hoạch, xây dựng Đề án tổ chức lại Trường Đại học Hồng Đức trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, trình UBND tỉnh trước ngày 15/2/2026.

Thực hiện Kết luận số 52-KL/TU ngày 12/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3558/QĐUBND ngày 14/11/2025 về Phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Để đảm bảo triển khai thực hiện Phương án được kịp thời, hiệu quả và theo đúng quy định, ngày 17/12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 22498/UBND-THĐ chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là sở, ban, ngành cấp tỉnh) và UBND các xã, phường (sau đây gọi chung là UBND cấp xã), khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai, quán triệt chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Đồng thời, chủ động xây dựng phương án, đề án, các văn bản liên quan và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, bảo đảm việc sắp xếp không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp xã căn cứ Phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý, khẩn trương xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền.

Đối với những nhiệm vụ được nêu tại Phương án, yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp xã khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ sắp xếp, trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 21/12/2025.

Giao Sở Nội vụ tổ chức thẩm định Đề án sắp xếp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp xã, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 24/12/2025.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập không thực hiện sáp nhập, giải thể theo Phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý, giao các cơ quan, đơn vị chủ quản chủ động rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bên trong của các đơn vị, bảo đảm tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Về sắp xếp doanh nghiệp nhà nước

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh Đề án hợp nhất 3 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi (Sông Chu; Nam Sông Mã; Bắc sông Mã) và tiếp nhận 2 công ty lâm nghiệp (Cẩm Ngọc và Lang Chánh) để thành lập doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; hoàn thành trước 23/12/2025.

