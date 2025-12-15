Chuyển đổi số - Dấu ấn nổi bật từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Mường Lát

Từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành (1/7/2025), công tác chuyển đổi số tại xã Mường Lát đã có bước chuyển mạnh mẽ, thể hiện trong lề lối làm việc, phương thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ cũng như hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm, động viên cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Lát.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBND xã Mường Lát xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, là “đòn bẩy” nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Việc đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực đội ngũ và triển khai các nền tảng số được triển khai đồng bộ, quyết liệt, tạo nên những chuyển biến rõ rệt.

Ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lát cho biết: “Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã trao cho xã quyền chủ động lớn hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chuyển đổi số giúp tinh giản quy trình, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đảm bảo minh bạch và nâng cao rõ rệt chất lượng phục vụ. Người dân đến làm việc được hướng dẫn chu đáo, hồ sơ giải quyết nhanh gọn và đúng hẹn.”

Một trong những điểm nhấn quan trọng là sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Hệ thống máy tính cấu hình cao, thiết bị scan - in hiện đại và phần mềm một cửa điện tử liên thông đã thực sự đem lại môi trường tiếp dân văn minh, hiện đại. Trong năm 2025, Trung tâm tiếp nhận 1.102 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 100%; chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 94,43 điểm, xếp thứ 12/166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chị Vi Thị Lý, người dân thôn 3, xã Mường Lát phấn khởi chia sẻ: “Đi làm giấy tờ giờ dễ lắm. Vào Trung tâm Phục vụ hành chính công có cán bộ hướng dẫn tận tình. Nhiều thủ tục tôi không biết nộp trực tuyến, các anh chị làm giúp rất nhanh và rõ ràng.”

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Lát cho biết thêm: “Nhiều thủ tục trước đây người dân phải đi lại nhiều lần. Nay nhờ hệ thống liên thông, hồ sơ được xử lý tại một đầu mối, giảm đáng kể thời gian và công sức cho người dân.”

Phòng họp trực tuyến xã Mường Lát.

Song song với cải cách hành chính, xã đưa vào vận hành phòng họp trực tuyến kết nối với tỉnh và Trung ương, giúp rút ngắn thời gian triển khai chỉ đạo điều hành, tiết kiệm chi phí tổ chức hội nghị và nâng cao hiệu quả làm việc.

Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, xã triển khai hiệu quả Chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai”, thu thập được 940/1.034 hồ sơ, đạt 90,9%, góp phần quan trọng trong chuẩn hóa dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Ở các lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội, chuyển đổi số tiếp tục tạo ra những thay đổi tích cực. Các trường học trên địa bàn xã sử dụng sổ điểm điện tử, phần mềm quản lý học sinh và nền tảng học trực tuyến, từng bước hình thành môi trường giáo dục số ngay tại vùng cao biên giới.

Trong lĩnh vực y tế, xã đạt nhiều kết quả nổi bật. Trạm Y tế sử dụng hoàn toàn phần mềm HIS, kết nối 100% với Cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế; 65% dân số đã có hồ sơ sức khỏe điện tử. Tỷ lệ thanh toán không tiền mặt tại trạm và các cơ sở y tế đạt 55%. Mỗi năm có khoảng 1.000 lượt người dân đặt lịch hoặc đăng ký khám trực tuyến; hơn 120 phiên tư vấn khám từ xa được triển khai, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Toàn bộ hoạt động quản lý tiêm chủng, dược và vật tư y tế đều được thao tác trên môi trường số, đảm bảo minh bạch, chính xác.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, xã thực hiện chi trả trợ cấp người có công 100% qua tài khoản ngân hàng. Hệ thống quản lý hộ nghèo, cận nghèo được số hóa, đồng bộ hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp việc rà soát, xét duyệt chính sách diễn ra chính xác và minh bạch hơn.

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn 3, xã Mường Lát hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID

Đặc biệt, tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập tại 11/11 thôn, bao phủ toàn bộ địa bàn xã. Các tổ là lực lượng nòng cốt trong việc “cầm tay chỉ việc” giúp người dân sử dụng VNeID, thanh toán QR-Pay, nộp hồ sơ trực tuyến và thực hiện dịch vụ công trên môi trường số. Đây được xem là một trong những mô hình hiệu quả nhất đưa chuyển đổi số đến tận thôn bản.

Cùng với đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã vận hành hệ thống truyền thanh thông minh - công cụ tuyên truyền hiện đại, cho phép phát thanh theo vùng, theo nội dung và theo khung giờ. Nhờ đó, thông tin hành chính đến với người dân nhanh, chính xác hơn.

Bà Hồ Thị Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Mường Lát, khẳng định: “Nhờ truyền thanh thông minh, thông tin hành chính được chuyển tải đầy đủ, nhanh và đúng, giúp người dân tiếp cận chính sách hiệu quả hơn và thực hiện tốt hơn các quy định của Nhà nước.”

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận 3.323 hồ sơ cấp căn cước; thu nhận 2.981 hồ sơ định danh điện tử, đạt 89,19%; hoàn thành định danh điện tử cho 100% cơ quan, doanh nghiệp. Đơn vị tiếp nhận 1.043 hồ sơ cư trú; thu nhận 646 thẻ đảng viên, 20 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Công an xã còn hướng dẫn 100% cơ sở lưu trú khai báo qua phần mềm ASM; số hóa 3.064 trang hồ sơ, làm sạch 2.135 dữ liệu đăng ký xe và 313 dữ liệu giấy phép lái xe, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu dùng chung.

Những kết quả trên cho thấy chuyển đổi số tại xã Mường Lát không còn là khẩu hiệu mà thực sự trở thành giải pháp trọng tâm, góp phần thay đổi diện mạo chính quyền cơ sở theo hướng hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân ngày càng chuyên nghiệp.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành của người dân, xã Mường Lát đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương đi đầu của khu vực trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với chuyển đổi số toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Hồ Thủy (CTV)