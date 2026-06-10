Tiếp sức mùa thi, trao yêu thương tới trẻ em Làng SOS Thanh Hóa

Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2026, sáng 10/6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hạc Thành đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức trao quà, động viên các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo phường Hạc Thành và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao quà, động viên em Tô Thị Quỳnh trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tại chương trình, các đơn vị đã thăm hỏi, động viên em Tô Thị Quỳnh, học sinh lớp 12 trước khi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Vạn Lộc, mẹ mất sớm nên từ nhỏ Quỳnh được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa. Vượt lên hoàn cảnh, em luôn nỗ lực học tập, duy trì danh hiệu học sinh giỏi trong suốt 3 năm học và đạt giải Ba môn Ngữ văn tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Nhân dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hạc Thành cũng trao 8 xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập; đồng thời trao quà cho toàn bộ trẻ em đang sinh sống tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa. Hệ thống Mẹ và Bé Jim Tồ Thanh Hóa trao 80 suất sữa cho các em. Tổng giá trị các phần quà và hỗ trợ tại chương trình trị giá gần 50 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên phường Hạc Thành và các nhà hảo tâm trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều suất quà được trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Thông qua chương trình, các tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, góp phần tạo động lực để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiếp tục học tập, rèn luyện và tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Mai Nhung