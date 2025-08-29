Tiếp nhận ủng hộ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 5

Chiều 29/8, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận ủng hộ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 5 của một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại buổi tiếp nhận ủng hộ.

Nhằm sẻ chia với những thiệt hại, mất mát của bà con Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam đã ủng hộ 1 tỷ đồng; Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội ủng hộ 100 triệu đồng; “Hành trình kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái” ủng hộ 10.000 cuốn vở tiếp bước ngày khai trường cùng học sinh vùng lũ, biên giới; cộng đồng Fan Rapper Negav ủng hộ 80 triệu đồng.

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dầu Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp mong muốn những phần quà này sớm được trao đến tay bà con Nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 5, giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương cám ơn các tổ chức, cá nhân đã chung tay hỗ trợ bà con Nhân dân bị thiệt hại do bão, mưa lũ.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ và chung tay cùng với tỉnh hỗ trợ bà con Nhân dân bị thiệt hại do bão, mưa lũ; đồng thời, thông tin khái quát tình hình thiệt hại do bão số 5 gây ra đối với các địa phương trong tỉnh.

Với nguồn ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, Ủy ban MTTQ tỉnh cam kết sẽ quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích; kịp thời hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 5 bằng hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Hình ảnh tại buổi tiếp nhận hỗ trợ:

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam trao 1 tỷ đồng ủng hộ người dân Thanh Hóa bị thiệt hại do cơn bão số 5.

Đại diện Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội trao 100 triệu đồng ủng hộ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 5.

Đại diện “Hành trình kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái” trao 10.000 cuốn vở học sinh theo Dự án “Nắng về theo trang vở”.

Đại diện cộng đồng Fan Rapper Negav trao 80 triệu đồng ủng hộ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 5.

Phan Nga