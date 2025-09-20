Tiếp nguồn lực - Tăng động lực và trách nhiệm (Bài 1): Khắc phục kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh

Từ ngày 1/7/2025, chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động. Để vận hành hiệu quả bộ máy mới ở cấp xã sau sắp xếp, Thanh Hóa đã hành động nhanh, khắc phục kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Lãnh đạo xã Thắng Lộc gặp gỡ, trao đổi công việc với những công chức được điều động lên nhận nhiệm vụ tại địa phương vùng cao. Ảnh: P.V

“Tiếp sức” cho vùng khó

Không chỉ thay đổi về địa giới hành chính, lần sáp nhập lịch sử này còn mở ra một giai đoạn phát triển mới với bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Không để công cuộc cải cách dừng lại trên nghị quyết, không để bộ máy chỉ thay đổi về hình thức mà phải vận hành thực sự trơn tru, hiệu quả, với tâm thế chủ động và quyết tâm chính trị cao nhất, 166 xã, phường của tỉnh đã bắt tay ngay vào làm việc thực sự từ những ngày đầu sau sắp xếp.

Tuy nhiên, sau thời gian ngắn vận hành, đã phát sinh nhiều khó khăn, bởi nguồn nhân lực nơi thừa, nơi thiếu cục bộ. Để lấp “vùng lõm” về công tác cán bộ, sau khi tỉnh có chủ trương điều động công chức khu vực đô thị, đồng bằng dôi dư đến công tác tại UBND các xã miền núi còn thiếu, nhiều cán bộ trẻ đã xung phong, tình nguyện viết đơn “lên đường” nhận nhiệm vụ ở những nơi còn nhiều gian khó. Tinh thần tình nguyện và khát vọng cống hiến nhanh chóng lan tỏa khi 6 công chức UBND xã Hậu Lộc tiên phong viết đơn lên vùng sâu, vùng xa công tác.

Rời xa gia đình thân yêu, xa đồng nghiệp sau nhiều năm gắn bó, anh Nguyễn Trường Sinh, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hậu Lộc đã đến nhận công tác và làm việc tại xã Yên Thắng. Anh Sinh là người đầu tiên của xã Hậu Lộc tình nguyện viết đơn lên miền núi công tác. Chia sẻ về tinh thần tự nguyện dấn thân này, anh Sinh cho biết: “Với kinh nghiệm hơn 14 năm công tác, từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau và nhận thấy bản thân còn trẻ nên tôi đã tự nguyện viết đơn xin lên công tác tại xã Yên Thắng. Nơi núi rừng xa xôi, cuộc sống còn thiếu thốn, nhưng khi biết tôi viết đơn tình nguyện lên Yên Thắng làm việc, cả gia đình đều ủng hộ. Đó là động lực lớn nhất để tôi yên tâm gắn bó và cống hiến”.

Từ khi tỉnh có chủ trương đưa cán bộ, công chức lên miền núi công tác, anh Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1993), công chức kế toán, UBND xã Vạn Lộc đã xác định sẵn sàng “lên đường” khi cần thiết. Và khi cầm trên tay quyết định điều động lên xã Trung Sơn công tác, anh Linh đã tạm gác lại cuộc sống ổn định nơi quê nhà, xa vợ và hai con nhỏ vì nhiệm vụ chung. Với anh, chọn lên miền núi công tác không chỉ vì “mệnh lệnh” mà còn vì cơ hội muốn được rèn luyện, thay đổi và trưởng thành hơn. Bởi thế, anh là công chức đầu tiên của UBND xã Vạn Lộc xung phong đăng ký đi.

“Người thân của tôi lúc đầu cũng băn khoăn, lo lắng, nhưng sau nhiều lần động viên, phân tích, gia đình đã tôn trọng quyết định của tôi”, anh Linh chia sẻ.

Rời khỏi nơi làm việc đã gắn bó với mình lâu năm để đến công tác tại xã miền núi xa xôi, điều kiện còn nhiều khó khăn chắc chắn không hề dễ dàng, nhưng anh Trần Văn Hùng (sinh năm 1987), công chức kế toán UBND xã Hoằng Lộc vẫn xung phong lên xã vùng biên Bát Mọt công tác. Xác định chuyến đi này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức vì điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, phong tục tập quán khác biệt..., nhưng nếu cứ thấy khó mà bỏ cuộc thì “gian khổ biết dành phần ai”.

“Nghĩ rồi quyết tâm thực hiện, khi lên nhận nhiệm vụ tại UBND xã Bát Mọt, tôi đã được lãnh đạo địa phương tạo điều kiện, đồng nghiệp hỗ trợ, bà con quý mến, nên yên tâm ở trên này công tác”, anh Hùng tâm sự.

Trong đợt điều động cán bộ quy mô lớn vừa qua, nhiều công chức xã, phường có trình độ thạc sĩ, từng công tác tại các phường trung tâm của TP Thanh Hóa cũ cũng sẵn sàng xa phố thị đến nhận công tác tại các xã đặc biệt khó khăn. Tiêu biểu là tấm gương anh Bùi Quang Trung, thạc sĩ quản lý kinh tế, công chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Hàm Rồng lên nhận nhiệm vụ tại xã Mường Lát; anh Nguyễn Văn Thắng, thạc sĩ quản lý kinh tế, công chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Hạc Thành nhận nhiệm vụ tại xã Mường Chanh; chị Đàm Dạ Hương, thạc sĩ khoa học cây trồng, công chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Quảng Phú nhận nhiệm vụ tại xã Pù Nhi; anh Nguyễn Đăng Tín, thạc sĩ quản lý kinh tế, công chức Phòng Kinh tế, UBND xã Tây Đô lên nhận nhiệm vụ tại xã Phú Lệ...

Đại diện lãnh đạo phường Nguyệt Viên đưa công chức được điều động của phường lên nhận nhiệm vụ tại xã Pù Nhi.

Sự chuyển dịch nguồn nhân lực chất lượng cao từ các đô thị lên các xã vùng cao được kỳ vọng sẽ mang đến sức bật mới cho các địa phương.

“Không xã nào bị bỏ lại phía sau”

Trong bối cảnh nhiều địa phương gặp khó khi thiếu nguồn nhân lực vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã có chủ trương, Quyết định số 2623/QĐ-UBND điều động 160 công chức thuộc UBND các xã, phường khu vực đô thị, đồng bằng dôi dư đến công tác tại các xã miền núi còn thiếu trong vòng 3 năm; biệt phái 15 cán bộ, công chức các sở, ngành về hỗ trợ các xã vùng sâu, vùng xa theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. Con số này thể hiện quyết tâm của Thanh Hóa, để “không xã nào bị bỏ lại phía sau” trong quá trình vận hành bộ máy mới.

Là một trong những địa phương có tỷ lệ cán bộ dôi dư nhiều sau khi thực hiện sắp xếp 8 đơn vị hành chính, phường Đông Sơn đã chủ động, linh hoạt lựa chọn những cán bộ trẻ, tiêu biểu để “tiếp sức” cho các xã vùng khó.

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Đông Sơn Hoàng Thị Huyền chia sẻ: “Đông Sơn không áp đặt những tiêu chí về điều động, thuyên chuyển cán bộ lên hàng đầu, mà tập trung tuyên truyền, động viên, khuyến khích những cán bộ có năng lực, chuyên môn vững vàng sẵn sàng “lên đường” góp sức cùng các xã vùng cao của tỉnh. Thông qua các hội nghị chuyên môn, qua gặp gỡ, động viên trực tiếp..., phường có 7 công chức viết đơn tình nguyện lên các xã Mường Chanh, Quang Chiểu, Nhi Sơn, Tam Chung, Thanh Kỳ công tác. Đáng chú ý là cả 10 công chức của phường tăng cường lần này đều có trình độ chuyên môn vững vàng thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau. Những chuyên ngành này đều đang thiếu và rất cần đối với các địa phương khu vực miền núi hiện nay”.

Để chia sẻ với vùng khó, ngay sau khi có chủ trương điều động của tỉnh, UBND xã Vạn Lộc đã lấy tinh thần xung phong của cán bộ, công chức, dựa trên nhu cầu về chuyên môn đào tạo mà các xã miền núi đang cần. Đồng thời, giao Ủy ban MTTQ, Ban Xây dựng Đảng rà soát, họp bàn, đề xuất để Thường trực Đảng ủy xã xem xét, lập danh sách cán bộ, công chức điều động gửi cấp có thẩm quyền xem xét. Bí thư Đảng ủy xã Vạn Lộc Trương Văn Thuấn cho biết: “Sau khi nhận quyết định, địa phương đã tổ chức hội nghị gặp mặt, thành lập đoàn công tác đưa công chức thuộc diện điều động đến bàn giao cho các xã mới. Đối với những công chức được điều động có hoàn cảnh khó khăn, đồng nghiệp tại địa phương thường xuyên hỗ trợ, động viên để công chức được điều động yên tâm công tác. Đặc biệt, sau 3 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quyết định điều động, địa phương sẽ có chính sách đãi ngộ phù hợp để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức yên tâm cống hiến”.

Hơn cả một “mệnh lệnh” hành chính, Quyết định số 2623/QĐ-UBND được ban hành còn thể hiện niềm tin và trao gửi kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh vào đội ngũ công chức, với mong muốn tạo ra luồng sinh khí mới, sự thay đổi mới nơi miền biên viễn xứ Thanh.

Nhóm PV

