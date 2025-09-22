Tiến Linh vừa ghi bàn vừa phản lưới khi gặp đội cũ; Vì sao PSG không dự gala Quả bóng Vàng?

CA TPHCM thắng derby, SLNA chia điểm Hà Tĩnh; Man City rơi chiến thắng trước Arsenal ở phút bù giờ; Ninh Bình tặng 1.000 vé cho CĐV Nam Định trước trận derby cố đô... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (22/9).

Man City rơi chiến thắng trước Arsenal ở phút bù giờ

Arsenal thoát thua ngoạn mục khi Martinelli ghi bàn ở phút 90+3, giúp “Pháo thủ” giữ lại 1 điểm trong trận hòa 1-1 với Man City tại vòng 5 Premier League.

Martinelli ghi bàn gỡ hòa ở phút đá bù thứ 2. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Erling Haaland mở tỷ số ngay phút thứ 9 sau pha phản công mẫu mực, đồng thời nâng thành tích lên 6 bàn mùa này. Suốt hiệp một, Arsenal cầm bóng vượt trội nhưng bế tắc trước hàng thủ chặt chẽ cùng sự chắc chắn của thủ môn Donnarumma.

Hiệp hai, Saka và Eze vào sân giúp đội chủ nhà khởi sắc, song phải chờ đến phút bù giờ, Martinelli mới tận dụng đường chọc khe của Eze để hạ gục Donnarumma. Trận hòa khiến Arsenal kém Liverpool 5 điểm, còn Man City tụt xuống thứ 9.

Sunderland có màn trình diễn ấn tượng khi trở lại Premier League.

Ở một diễn biến khác, tân binh Sunderland tiếp tục gây ấn tượng khi cầm hòa Aston Villa 1-1 dù chơi thiếu người từ phút 33. Kết quả này giúp “Mèo đen” duy trì mạch bất bại sân nhà và vươn lên vị trí thứ 7 với 8 điểm.

Vì sao PSG không dự gala Quả bóng Vàng? Paris Saint-Germain sẽ không tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 do France Football tổ chức rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội), bởi cùng thời điểm họ phải thi đấu trận siêu kinh điển nước Pháp gặp Marseille. Cầu thủ PSG bận thi đấu nên không thể dự gala Quả bóng Vàng. Trận đấu này vốn dự kiến diễn ra ngày 22/9 nhưng bị hoãn vì thời tiết xấu. Năm nay, PSG có tới 9 cầu thủ được đề cử, nổi bật nhất là Ousmane Dembele sau mùa giải bùng nổ với 35 bàn và 16 kiến tạo. HLV Luis Enrique có tên trong danh sách rút gọn cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm. Tuy nhiên, Dembele và tài năng trẻ Desire Doue đều vắng mặt trước Marseille do chấn thương. HLV Luis Enrique cũng không thể dự gala dù có tên trong danh sách rút gọn cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm.

Tiến Linh vừa ghi bàn vừa phản lưới, CA TPHCM thắng derby, SLNA chia điểm Hà Tĩnh

CLB Công an TPHCM giành chiến thắng 3-1 trước Becamex TPHCM trong trận derby tối 21/9. Trận đấu đánh dấu màn tái ngộ của HLV Lê Huỳnh Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh với đội bóng cũ.

Tiến Linh không ăn mừng quá phấn khích khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ (Ảnh: Dân Trí).

Ngay phút 7, Tiến Linh đánh đầu mở tỷ số cho CA TPHCM, nhưng đầu hiệp hai anh vô tình phản lưới nhà, giúp Becamex TPHCM gỡ hòa 1-1.

Đội khách không nao núng, tiếp tục duy trì thế trận tấn công và có thêm hai bàn thắng nhờ cú sút xa đẹp mắt của Quốc Cường (59’) và pha tâng bóng kỹ thuật của Văn Bình (82’). VAR đều xác nhận hợp lệ cho cả hai tình huống, ấn định chiến thắng 3-1 cho CA TPHCM.

Đội bóng núi Hồng thi đấu kém hiệu quả trong trận “derby” xứ Nghệ. (Ảnh: BHT)

Cũng tại vòng 4, SLNA hòa Hà Tĩnh 1-1 trên sân Vinh. Garcia mở tỷ số sớm, đội khách mất người từ phút 21 sau thẻ đỏ của Huỳnh Tấn Tài, nhưng Lê Viktor bất ngờ ghi bàn gỡ hòa ở phút 54, giúp Hà Tĩnh ra về với 1 điểm.

Ninh Bình tặng 1.000 vé cho CĐV Nam Định trước trận derby Cố đô

Ninh Bình đang có khởi đầu ấn tượng tại V.League 2025/26 với 3 trận toàn thắng, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần, qua đó tạm dẫn đầu BXH.

Đội chủ nhà Ninh Bình gây ấn tượng khi dành tặng 1.000 vé cho CĐV Nam Định vào sân theo dõi trận derby Cố đô Hoa Lư.

Tuy nhiên, thử thách lớn thực sự sẽ đến khi họ tiếp đón đương kim vô địch Nam Định ở vòng 4. Trận “derby” đất cố đô nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ, khi vé đã được bán hết từ sớm.

Để tạo bầu không khí cuồng nhiệt và gắn kết, Ninh Bình FC quyết định tặng 1.000 vé cho cổ động viên Nam Định. Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, diễn ra lúc 18h00 ngày 22/9 trên sân Ninh Bình Arena.

Tin vắn nổi bật: - Truyền thông Trung Quốc chỉ trích Beijing Guoan sau trận hoà 2-2 với Công an Hà Nội ở AFC Champions League Two, gọi đây là “nỗi xấu hổ” khi đội chủ nhà vừa đánh rơi điểm vừa để xảy ra ẩu đả căng thẳng và hình ảnh xấu xí trên sân. - HLV Mourinho tái xuất Benfica sau 25 năm và có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại AVS 3-0. “Người đặc biệt” ăn mừng đầy cảm xúc với hành động đá bay chai nước, thể hiện nguồn năng lượng lớn và kỳ vọng cùng Benfica thách thức Porto, Chelsea sắp tới. - Luke Shaw thừa nhận bị tổn thương trước chỉ trích gay gắt của Roy Keane sau derby Manchester, nhưng cho rằng đó cũng là động lực để anh cải thiện. Hậu vệ 30 tuổi khẳng định tự ý thức được phong độ, quyết tâm duy trì sự ổn định và cống hiến cho Man Utd.

