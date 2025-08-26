Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ những phương tiện chở sắt thép vượt quá quy định

Ngày nay, nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ xây dựng của người dân trên địa bàn tỉnh tăng cao khiến gia tăng các phương tiện chở sắt, thép cồng kềnh vượt quá kích thước xe lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây ách tắc giao thông.

Tình trạng xe ô tô tải chở sắt thép vượt quá kích thước thùng xe quy định tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tại nhiều tuyến đường trục chính của các xã, phường trên địa bàn tỉnh, không khó để bắt gặp hình ảnh những phương tiện chở sắt, thép cồng kềnh lưu thông trên đường. Một số phương tiện chở sắt thép cây dài quá kích thước thùng còn được chủ xe lắp thêm phụ tùng chế xe lôi 2 bánh gắn với trục sắt để nâng phần đuôi của khối sắt thép. Đặc biệt, tại những khu vực chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, các loại phương tiện này càng hoạt động tấp nập. Những cây sắt thép xây dựng trên các thùng xe không che đậy, cồng kềnh lao đi vun vút trên đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ám ảnh về những chiếc xe tải vận chuyển sắt thép quá kích thước, cồng kềnh di chuyển trên đường, ông Phạm Văn Việt, xã Thiệu Toán, cho biết: “Khi có việc đi ra các đường lớn, nhất là tuyến Quốc lộ 45 đi về trung tâm tỉnh Thanh Hóa, tôi đều phải hết sức chú ý với những phương tiện chở vật liệu xây dựng. Những lúc gặp các xe tự chế chở sắt thép cồng kềnh chạy qua, mọi người tham gia thông đã chủ động tránh xa hoặc dừng lại, nhất là khi phương tiện này rẽ trái, rẽ phải. Chúng tôi sợ nhất là những phương tiện tự chế thêm phần đuôi xe để nâng đỡ các khối thép mà không có xi nhan, đèn cảnh báo nên rất dễ gây tai nạn”.

Những phương tiện chở sắt thép cồng kềnh lưu thông trên các tuyến đường đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân tham gia giao thông khi ra đường. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến các loại xe chở sắt thép xây dựng trong thời gian qua. Gần đây, ngày 15/8/2025 tại Km17+550 Quốc lộ 47C thuộc thôn Quán Giắt, xã Triệu Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 36C-269.xx do anh Đ.V.T., sinh năm 1999, trú tại xã Thọ Phú điều khiển đâm va với xe mô tô biển kiểm soát 61D1-930.xx do bà N.T.N., sinh năm 1962, trú tại xã Tân Ninh điều khiển đi ngược chiều chuyển hướng rẽ trái qua đường. Vụ tai nạn giao thông đã làm bà N.T.N. tử vong, xe mô tô bị hư hỏng. Theo xác định của lực lượng chức năng trong vụ tai nạn giao thông này, phương tiện xe ô tô tải chở sắt, thép có dấu hiệu chở hàng vượt quá chiều dài quy định, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mặc dù, trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đã quyết liệt xử lý xe tự chế, chở hàng cồng kềnh, gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông; đồng thời, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân, cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng đang sử dụng phương tiện tự chế, tự lắp ráp chấp hành việc tháo dỡ và cam kết không sử dụng, không đưa loại phương tiện này tham gia giao thông. Tuy nhiên các chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, chủ phương tiện và lái xe vẫn chọn khoảng thời gian vào buổi sáng sớm hoặc buổi trưa nhằm né tránh sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng để hoạt động. Trước thực trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh khuyến cáo và yêu cầu người dân, nhất là các chủ cửa hàng kinh doanh, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện chở sắt, thép chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, người dân tham gia giao thông cần tập trung chú ý quan sát, đi đúng phần đường, làn đường quy định; nhường đường, giữ khoảng cách an toàn và làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông. Không được chở hàng vượt quá tải trọng, quá chiều dài, chiều rộng cho phép. Cùng với đó, các lái xe đã uống rượu, bia tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Những chiếc xe chở sắt thép vượt quá chiều dài xe đang trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho cả cộng đồng. Nếu không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ và sự thay đổi trong ý thức của người tham gia giao thông, thì nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn thương tâm vẫn luôn rình rập.

Bài và ảnh: Hải Đăng