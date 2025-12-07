Tích cực triển khai cài đặt ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Đoàn Thanh niên Trung ương Hội LHTN Việt Nam và chỉ đạo của Đoàn Thanh niên TYM Trung ương, thời gian qua, Chi đoàn Tổ chức Tài chính vi mô tình thương (TYM) Chi nhánh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác đoàn và lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Một trong những nội dung trọng tâm đó là phong trào cài đặt và ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”.

Đoàn Thanh niên TYM Chi nhánh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị ra quân hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” là kênh để các đoàn viên tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh tổ chức như cập nhật các tin tức, thi trực tuyến, học trực tuyến, được tư vấn giải đáp và sử dụng các tiện ích về giới thiệu việc làm, công nghệ, thư viện... giúp đoàn viên, hội viên, thanh niên nắm được thông tin cơ bản về các hoạt động của tổ chức đoàn, hội. Qua đó thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức và các hoạt động của Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” là nền tảng kết nối trực tuyến dành cho đoàn viên thanh niên, là người bạn đồng hành không thể thiếu của thanh niên Việt Nam với nhiều tính năng đa dạng và hữu ích như: cập nhật thông tin chính thống, kịp thời về các hoạt động Đoàn, Hội, Đội, phong trào thanh niên, các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh niên. Ứng dụng tạo ra không gian tham gia các cuộc thi trực tuyến trên nhiều lĩnh vực dành cho giới trẻ kiến thức, kỹ năng, sáng tạo...; chia sẻ thông tin về học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và nhiều dịch vụ, tiện ích khác. Sau quá trình cập nhật và thử nghiệm các tính năng công nghệ hiện đại, phiên bản nâng cấp của Ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” chính thức đưa vào hoạt động đánh dấu một bước tiến mới trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, mang đến một không gian kết nối, học tập và chia sẻ hữu ích dành riêng cho đoàn viên thanh niên.

Phiên bản nâng cấp mang đến nhiều tính năng được cải tiến và bổ sung như: khôi phục tài khoản dễ dàng bằng tài khoản email hoặc CCCD; đăng ký mới nhanh chóng và tiện lợi bằng email; bình luận, đánh giá bài viết được cập nhật góp phần nâng cao tính tương tác trên nền tảng ứng dụng. Bên cạnh đó, nguồn tài liệu được cải tiến, phong phú, dễ dàng truy cập, tra cứu nhanh chóng giúp việc học tập và nghiên cứu được hiệu quả hơn; trải nghiệm kênh chat cá nhân và chat nhóm mượt mà, ổn định với nhiều tính năng nâng cấp thú vị.

Chị Bùi Thị Thảo, Bí thư Chi đoàn TYM Chi nhánh Thanh Hóa, cho biết: Đoàn Thanh niên TYM Chi nhánh Thanh Hóa là chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn thanh niên TYM, với 28 đoàn viên. Thực hiện kế hoạch của Đoàn Thanh niên TYM Trung ương, trong thời gian qua, Chi đoàn TYM Chi nhánh Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn tất cả các đoàn viên cài đặt, đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin trên ứng dụng, qua đó góp phần số hóa hoạt động đoàn, giúp đoàn viên dễ dàng tiếp cận thông tin, đăng ký tham gia các phong trào, cuộc thi và chương trình của Đoàn. Hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể đoàn viên trong chi nhánh. Đến thời điểm hiện tại 100% đoàn viên thanh niên của chi đoàn đã cài đặt ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”.

Cùng với đó, hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, Chi đoàn TYM Chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường xung quanh trụ sở chi nhánh, các phòng giao dịch và khu vực dân cư lân cận. Các đoàn viên trong chi nhánh đã tích cực tham gia quét dọn, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh; qua đó đã góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo cảnh quan văn minh nơi làm việc. Hoạt động này được Ban Giám đốc TYM Chi nhánh Thanh Hóa cùng đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để chi đoàn có thể triển khai hiệu quả. Song song với đó, Chi đoàn thanh niên TYM Chi nhánh Thanh Hóa cũng đã phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) ra quân hỗ trợ, khắc phục hậu quả cho các gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualo) gây ra.

Các hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tuổi trẻ TYM Chi nhánh Thanh Hóa với cộng đồng, mà còn là dịp để mỗi đoàn viên thể hiện ý thức tiền phong, gương mẫu trong xây dựng hình ảnh người cán bộ TYM năng động, thân thiện và đầy nhiệt huyết. Chi đoàn TYM Chi nhánh Thanh Hóa sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động ý nghĩa, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên trong chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của đơn vị và địa phương.

Bài và ảnh: Tiến Đạt