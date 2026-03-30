Tích cực đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, từ 1/1/2026, các hộ kinh doanh phải chuyển từ cơ chế thuế khoán sang kê khai và nộp thuế theo doanh thu thực tế. Do đó, để các hộ kinh doanh có thể thực hiện đúng ngay từ kỳ kê khai đầu tiên trong tháng 4/2026, ngành Thuế Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế.

Toàn tỉnh hiện có trên 96.000 hộ kinh doanh. Nhằm đồng hành cùng các hộ kinh doanh, ngành Thuế Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các điểm mới của Nghị định 68/2026/NĐ-CP về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; Thông tư 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến về quyền và nghĩa vụ thuế; quy định về sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; quy định về thời hạn kê khai thuế tháng 1, 2, 3 năm 2026; quy định về kê khai doanh thu, xác định số thuế phải nộp theo thực tế kinh doanh; quy định về quản lý doanh thu thông qua tài khoản thanh toán, cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật...

Cùng với việc tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, ngành Thuế Thanh Hóa cũng duy trì đường dây nóng, bộ phận hỗ trợ trực tiếp hoặc trực tuyến; thông tin trên Cổng thông tin điện tử của ngành Thuế; cẩm nang hỏi đáp; sổ tay ngành thuế... Đồng thời, ngành Thuế còn phối hợp với ngân hàng và các đơn vị cung cấp giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong kê khai và quản lý thuế điện tử, giúp hộ kinh doanh hiểu đúng quy định, chuẩn bị đầy đủ dữ liệu và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi.

Thuế cơ sở 8 tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai thuế.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán từ năm 2025 trở về trước và đã được xác định mức thuế khoán (bao gồm cả trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thay đổi về quy mô sản xuất kinh doanh dẫn đến doanh thu khoán thuế thay đổi từ 50% trở lên) theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, khi chuyển sang thực hiện kê khai thuế kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế các năm trước, không xử phạt vi phạm hành chính đối với các nghĩa vụ thuế đã thực hiện theo phương pháp khoán, trừ trường hợp cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hành vi che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Việc chuyển đổi từ “ thuế khoán” sang “thuế kê khai” đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với hộ kinh doanh nói riêng và ngành Thuế nói chung. Do đó, trọng tâm của Cơ quan Thuế không phải là vấn đề kiểm tra, xử phạt, mà là tập trung để hỗ trợ, giúp các hộ kinh doanh thực hiện đúng ngay từ kỳ kê khai đầu tiên. Ngành Thuế Thanh Hóa sẽ tiếp tục xây dựng các công cụ hỗ trợ đảm bảo kết nối dữ liệu của hộ kinh doanh liên thông với cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức các chương trình hướng dẫn trực tiếp kỹ năng số, sử dụng Etax Mobile, dịch vụ thuế điện tử, kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ miễn phí hoặc giảm giá sản phẩm, gắn nhiệm vụ cụ thể của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Khánh Phương