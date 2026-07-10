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Thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn, góp phần bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng

Trung Sinh (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ liên tiếp trải qua các đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm duy trì các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. 6 tháng đầu năm, TSHPCo đã sản xuất hơn 271 triệu kWh, tăng 11% so với kế hoạch.

Thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn, góp phần bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng

Trong bối cảnh khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ liên tiếp trải qua các đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm duy trì các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. 6 tháng đầu năm, TSHPCo đã sản xuất hơn 271 triệu kWh, tăng 11% so với kế hoạch.

Thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn, góp phần bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn, ổn định trong cao điểm mùa nắng nóng năm 2026.

Bám sát diễn biến thủy văn và phương thức vận hành của hệ thống điện, đơn vị thực hiện điều tiết hồ chứa theo đúng quy trình, khai thác hiệu quả nguồn nước, đồng thời bảo đảm an toàn công trình và duy trì dòng chảy về hạ du theo quy định.

Việc chủ động xây dựng phương án vận hành đã giúp nhà máy đáp ứng linh hoạt yêu cầu điều độ trong thời điểm phụ tải điện tăng cao, góp phần bảo đảm cung ứng điện ổn định.

Thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn, góp phần bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng

Nhân viên kiểm tra tình trạng thiết bị, bảo đảm các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng vận hành.

Để nâng cao độ tin cậy của thiết bị, TSHPCo tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch; duy trì chế độ trực vận hành 24/24 giờ. Các kíp trực thường xuyên kiểm tra hiện trường, theo dõi chặt chẽ các thông số kỹ thuật để kịp thời phát hiện, xử lý các bất thường, bảo đảm các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng vận hành.

Cùng với đó, chế độ sinh hoạt đầu ca được duy trì nghiêm túc nhằm phổ biến nhiệm vụ, quán triệt các yêu cầu về an toàn lao động, an toàn thiết bị và những nội dung trọng tâm trước mỗi ca trực. Đây là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác vận hành, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

Thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn, góp phần bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng

Không chỉ chú trọng các giải pháp kỹ thuật, công ty còn tiếp tục siết chặt kỷ luật vận hành, tuân thủ nghiêm quy trình quản lý kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành. Việc ứng dụng các giải pháp số giúp tăng cường giám sát thiết bị, nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu quá trình vận hành và nâng cao độ tin cậy của toàn bộ hệ thống.

Song song với đó, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, an toàn công trình và bảo vệ môi trường, duy trì các tổ máy trong trạng thái sẵn sàng cao để đáp ứng kịp thời yêu cầu huy động của hệ thống điện trong mùa cao điểm.

Trung Sinh (CTV)

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