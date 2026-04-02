Thủy điện Trung Sơn chủ động cung ứng điện mùa khô 2026

Trước yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục trong mùa khô năm 2026, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ kỹ thuật, vận hành đến quản lý an toàn công trình.

Đoàn công tác của EVN kiểm tra thực tế tại hành lang thân đập Thủy điện Trung Sơn.

Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo cho biết: "Công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ đã được triển khai và hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng phát điện, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô. Hiện các tổ máy đang vận hành ổn định, tin cậy".

Không chỉ tập trung vào thiết bị chính, các hệ thống phụ trợ cũng được kiểm soát chặt chẽ. Nguồn điện tự dùng, máy phát điện dự phòng Diesel, hệ thống điều khiển giám sát SCADA và thông tin liên lạc đều vận hành ổn định, bảo đảm tính liên tục và an toàn trong mọi tình huống. Cùng với đó, mô hình tổ chức sản xuất 3 ca, 5 kíp trực được bố trí khoa học, giúp duy trì lực lượng trực vận hành 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Song song với nhiệm vụ sản xuất điện, công tác bảo đảm an toàn công trình luôn được đặt lên hàng đầu. Các hạng mục đầu mối của công trình đang vận hành bình thường; các thông số quan trắc đập đều nằm trong giới hạn cho phép, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành. Công tác quản lý, vận hành hồ chứa được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn cho công trình và khu vực hạ du.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, nguy cơ thiên tai cực đoan gia tăng, TSHPCo cũng đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công ty đã chủ động ban hành kế hoạch chi tiết, kiện toàn Ban chỉ huy và lực lượng xung kích, đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương vùng hạ du nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó.

Các hệ thống cảnh báo như còi xả lũ, loa phát thanh bằng lời nói luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Kế hoạch hành động khẩn cấp (EMP) được rà soát, cập nhật sát với thực tế; quy trình vận hành liên hồ chứa được tuân thủ nghiêm túc, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ trong điều tiết nguồn nước, vừa phục vụ phát điện, vừa giảm thiểu rủi ro thiên tai. Đáng chú ý, trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, công ty đã chủ động cập nhật phương án phối hợp, bảo đảm thông tin thông suốt, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đây là bước thích ứng cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và phối hợp liên ngành trong bối cảnh mới.

Mới đây, trong chuyến kiểm tra công tác bảo đảm cung ứng điện mùa khô, an toàn công trình và PCTT&TKCN tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của đơn vị. Qua kiểm tra thực tế tại các hạng mục công trình, khu vực đập và phòng điều khiển trung tâm, đoàn công tác ghi nhận công tác sửa chữa, bảo dưỡng được triển khai đầy đủ; hệ thống công trình vận hành an toàn; phương án PCTT&TKCN được xây dựng đồng bộ, có tính khả thi cao.

EVN đồng thời ghi nhận nỗ lực của TSHPCo trong việc duy trì vận hành ổn định, an toàn, chủ động thích ứng với các yêu cầu mới. Trên cơ sở đó, tập đoàn yêu cầu đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị; nâng cao năng lực dự báo, xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt với tình huống bất thường, đặc biệt trong cao điểm mùa khô và mùa mưa lũ sắp tới.

Bài và ảnh: Bách Nguyên