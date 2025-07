Đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng

Trước dự báo thời tiết nắng nóng gay gắt kéo theo nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao trong mùa hè năm 2025, nhiều giải pháp đang được Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai đồng bộ trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho người dân.

Công nhân điện lực trực thuộc PC Thanh Hóa tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Mùa hè năm 2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã dự báo công suất cực đại toàn tỉnh tăng 11,26% so với cùng kỳ. Để chủ động các phương án cấp điện, PC Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, xử lý kịp thời những tồn tại, khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố mất điện. Tăng cường theo dõi tình trạng vận hành, thực hiện kiểm tra, thí nghiệm định kỳ hệ thống điện, thực hiện các biện pháp thay thế, hoán đổi máy biến áp, cân pha, san tải hợp lý giữa các trạm biến áp (TBA). Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện đi lại và bố trí lực lượng ứng trực để phát hiện, xử lý các hiện tượng bất thường; bố trí phương thức vận hành lưới điện hợp lý, bảo đảm an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Bên cạnh đó, công ty đã tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và thiết bị, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vận hành và cấp điện cho gần 900 nghìn khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh.

Điểm nổi bật là việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện. Hiện nay, PC Thanh Hóa có 31 TBA 110kV vận hành theo cơ chế không người trực, điều khiển và giám sát hoàn toàn từ xa qua hệ thống SCADA, IEDs, camera/cảm biến... các TBA vận hành theo cơ chế không người đã trở thành mô hình tiêu biểu cho trạm kỹ thuật số, nơi dữ liệu được thu thập, xử lý và truyền nhận bằng tín hiệu số, thay thế hoàn toàn hệ thống như trước kia. Việc tự động hóa góp phần nâng cao độ chính xác trong điều độ, tiết kiệm nhân lực và tăng hiệu quả vận hành lưới điện.

Cùng với việc hoàn thiện, tăng cường mạng lưới điện, PC Thanh Hóa cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện, từ các hộ gia đình, cơ quan, công sở cho tới các doanh nghiệp. Thông qua các kênh tương tác như tổng đài 19006769, zalo chăm sóc khách hàng, ứng dụng CSKH EVNNPC, fanpage... toàn bộ các kiến nghị, thắc mắc của khách hàng đều được trả lời nhanh chóng, chính xác. Bên cạnh đó, đội ngũ này kiểm soát, nắm bắt các thông tin về điện, trong đó chú trọng tìm kiếm, phân loại các dạng thông tin, báo cáo cho lãnh đạo đơn vị, công ty chỉ đạo xử lý kịp thời những khiếu nại, thắc mắc của người dân... Qua đó góp phần giữ vững hình ảnh đơn vị, gia tăng sự hài lòng cho khách hàng sử dụng điện và cộng đồng xã hội.

Một trong những chiến dịch tiêu biểu mà PC Thanh Hóa triển khai hiệu quả trong thời gian gần đây là chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”. Hàng nghìn hộ gia đình trên địa bàn đã kiểm tra lại các thiết bị điện đang sử dụng trong nhà, thay thế bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng như đèn led, máy điều hòa inverter, bình nước nóng năng lượng mặt trời; đồng thời, thay đổi thói quen sử dụng như tắt thiết bị khi không dùng đến, tận dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng điều hòa không khí hợp lý, hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện vào giờ cao điểm...

Nhờ áp dụng những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả này, hàng nghìn hộ gia đình đã tiết kiệm từ 10 - 20% lượng điện tiêu thụ hằng tháng. Bà Ngô Thanh Hà ở phường Hạc Thành cho biết: “Bên cạnh tính năng tra cứu chỉ số công tơ qua ứng dụng người dùng điện, chúng tôi còn được cảnh báo khi mức độ tiêu thụ vượt ngưỡng so với tháng trước. Nhờ đó, tôi có thể biết chính xác mỗi ngày gia đình mình đã dùng bao nhiêu số điện, từ đó điều chỉnh sử dụng điện tối ưu và tiết kiệm hơn”.

Hiện tại, PC Thanh Hóa đang quản lý 31 TBA/49 máy biến áp 110kV (có tổng công suất đặt S = 2237MVA, tăng 337MVA so với cùng kỳ 2024), 72 đường dây 110kV (dài 1.111,918km), 265 đường dây trung áp (7.572,08km) và 13.124km lưới điện hạ áp. Với sự gia tăng năng lực sau khi đường dây 500kV mạch 3 và đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống được đóng điện năm 2024, lưới điện qua Thanh Hóa không chỉ tăng khả năng cung ứng điện cho các khu vực công nghiệp, dân cư, mà còn góp phần ổn định truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc trong những thời điểm phụ tải tăng cao.

Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Hải cho biết: “Xác định rõ trách nhiệm của ngành điện trong việc đảm bảo nguồn điện ổn định đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh, đặc biệt vào những thời điểm nhu cầu tăng cao như các dịp lễ và mùa hè; bên cạnh việc nâng cấp hạ tầng, chúng tôi chú trọng nâng cao dịch vụ và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cùng chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Với những việc làm này, chúng tôi hy vọng không chỉ đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của người dân hiện tại mà còn hướng đến tương lai phát triển bền vững, thích ứng linh hoạt với biến đổi thời tiết và nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng của khách hàng”.

Bài và ảnh: Minh Khanh