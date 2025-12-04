Thủy điện Trung Sơn hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng 2025

Cuối tháng 10/2025, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đạt mốc hơn 986 triệu kWh điện thương phẩm, hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng năm 2025 do Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) giao. Thành tích này nâng tổng sản lượng tích lũy của đơn vị đạt khoảng 7,8 tỷ kWh, góp phần quan trọng vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng điện quốc gia trong giai đoạn phụ tải tiếp tục tăng cao.

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn, ổn định, cung cấp lũy tích 7,8 tỷ kWh điện lên lưới quốc gia.

Theo đại diện TSHPCo, việc hoàn thành kế hoạch sớm gần 2 tháng là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản, chủ động nhiều tháng trước mùa khô. Công ty đã rà soát toàn bộ quy trình vận hành, nâng mức giám sát tình trạng thiết bị, tổ chức trực ca tăng cường và xây dựng các kịch bản điều tiết hồ theo từng tình huống thủy văn. Các tổ máy được duy trì hệ số khả dụng cao, đáp ứng đầy đủ yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Bên cạnh đó, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của đội ngũ vận hành được đặt lên hàng đầu, coi đây là yếu tố cốt lõi quyết định kết quả năm.

Để tối ưu hóa sản xuất, TSHPCo cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật gồm cải tiến thiết bị, giảm tổn thất điện tự dùng, ứng dụng phần mềm giám sát vận hành theo thời gian thực và phân tích suất hao năng lượng. Chiến lược chuyển đổi số cũng giúp đơn vị đồng bộ hóa dữ liệu qua các nền tảng quản trị, từ nhật ký vận hành điện tử đến báo cáo phân tích tình trạng thiết bị, cho phép rút ngắn thời gian xử lý các bất thường, bảo đảm nhà máy vận hành an toàn - liên tục - hiệu quả theo chuẩn của EVNGENCO2.

Trong năm 2025, TSHPCo cũng tổ chức đầy đủ các chương trình diễn tập chuyên môn, ứng phó sự cố nhằm đánh giá kỹ năng xử lý tình huống của người lao động và rà soát những vấn đề cần cải thiện trong quy trình. Công ty cũng xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai bám sát các kịch bản thời tiết cực đoan; kiểm tra định kỳ đập, hồ chứa, hệ thống quan trắc và các thiết bị điều khiển - cơ điện. Các biện pháp này giúp nâng cao khả năng ứng phó, giảm thiểu rủi ro trong vận hành, đặc biệt trong thời gian mưa lũ và cao điểm nắng nóng.

Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo Vũ Xuân Dũng, cho biết: “Quy trình vận hành luôn được chúng tôi tập trung cao độ. Các thao tác thiết bị được thực hiện theo đúng quy định ngành, bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn lao động. Tất cả thông số quan trọng được kiểm tra, phân tích thường xuyên để phát hiện sớm những thay đổi, từ đó có biện pháp xử lý, ứng phó nhanh nhất. Công ty đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng xử lý sự cố của đội ngũ kỹ sư, nhân viên. Đây là yếu tố giúp chúng tôi chủ động trong mọi tình huống, giảm thiểu sự cố khách quan và không để xảy ra sự cố chủ quan".

Cùng với đào tạo nhân sự, TSHPCo tăng cường công tác sửa chữa thường xuyên, nhất là trước và sau mùa lũ. Tổ sửa chữa của phân xưởng vận hành thực hiện bảo dưỡng theo kế hoạch hàng tháng, kết hợp thử nghiệm, đánh giá kỹ thuật và rà soát thiết bị định kỳ. Các tổ máy đều được kiểm tra tổng thể trước mùa lũ để đảm bảo vận hành ổn định, duy trì hiệu suất tối ưu. Hệ thống thiết bị chống lũ, hệ thống cảnh báo khẩn cấp EPP và thông tin liên lạc được bảo dưỡng theo chu kỳ, bảo đảm sẵn sàng hoạt động khi có tình huống bất thường.

TSHPCo đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện phương thức vận hành hồ chứa theo hướng tối ưu hơn, dựa trên ứng dụng dữ liệu thủy văn và dự báo khí tượng chính xác. Công ty sẽ đẩy mạnh triển khai hệ thống giám sát thiết bị hiện đại, hướng tới hiện thực hóa mô hình bảo trì dự báo, giúp giảm thời gian dừng máy và tăng hiệu quả vận hành. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục phát huy các sáng kiến kỹ thuật, coi đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy năng suất lao động và chất lượng quản trị; đồng thời, gắn hiệu quả sản xuất với trách nhiệm bảo đảm an toàn hồ đập và hạ du.

Bài và ảnh: Bách Nguyên