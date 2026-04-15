Thủy điện Trung Sơn chủ động nâng cao năng lực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Trung Sinh (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) vừa cử cán bộ, người lao động tham gia các chương trình đào tạo chuyển đổi số chuyên sâu do các đơn vị uy tín tổ chức.

Khóa tập huấn thực hiện khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng.

Các khóa đào tạo tập trung vào những nội dung trọng tâm, thiết thực đối với doanh nghiệp ngành năng lượng, như: Nhận thức tổng thể về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành nhà máy; khai thác và phân tích dữ liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh; bảo đảm an toàn thông tin; cùng với các phương pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Thông qua các chương trình này, đội ngũ cán bộ, người lao động của Công ty không chỉ được cập nhật những xu hướng công nghệ mới mà còn được trang bị thêm kỹ năng số và tư duy đổi mới - những yếu tố ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh ngành điện đang đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình vận hành hiện đại, thông minh.

Giảng viên phổ biến kiến thức về đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, quá trình đào tạo còn tạo điều kiện để học viên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi các mô hình chuyển đổi số hiệu quả từ các đơn vị trong và ngoài ngành. Đây được xem là cơ sở quan trọng để từng bước cải tiến quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, đồng thời tối ưu hóa chi phí sản xuất tại doanh nghiệp.

Cán bộ được cấp chứng nhận khi hoàn thành khóa đào tạo và tập huấn.

Trong thời gian tới, TSHPCo xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ vào quản lý, vận hành hệ thống điện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an toàn, hiệu quả và ổn định trong cung ứng điện.

Tin liên quan:
    Nâng tầm công tác chuyển đổi số tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn

    Hướng tới mô hình doanh nghiệp số, cùng với ứng dụng triệt để công nghệ trong công tác sửa chữa lớn, quản lý vật tư thiết bị, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã và đang áp dụng thành tựu chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như quan trắc mưa và mực nước, đấu thầu; đồng thời, hướng tới nâng tầm chuyển đổi số trên lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Tin cùng chuyên mục

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng công nghệ cao

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng công nghệ cao

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Tại Thanh Hóa, những nỗ lực không ngừng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đã mang lại “luồng gió mới” cho nền nông nghiệp địa phương. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả...
Đại hội XIV của Đảng: Lựa chọn chiến lược về AI là cơ hội đột phá của Việt Nam

Đại hội XIV của Đảng: Lựa chọn chiến lược về AI là cơ hội đột phá của Việt Nam

Tin tức Đại hội
Đánh giá ý nghĩa của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Văn Tâm, Chủ nhiệm khoa Khoa học máy tính, Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (AI), thuộc Học viện Bách khoa Paris (IP Paris) - một trong những...
