Tân Tiến nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao

Những năm gần đây, nhờ phát huy được tiềm năng, thế mạnh, xã Tân Tiến đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, trong nuôi trồng thủy sản người dân đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất mang lại giá trị kinh tế vượt trội và mở hướng tới phát triển mới hiện đại, bền vững hơn.

Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao của gia đình ông Phạm Văn Hiếu, thôn 20, xã Tân Tiến.

Với diện tích vùng triều, bãi ngang lớn, người dân xã Tân Tiến đã tận dụng để phát triển nuôi trồng thủy sản. Song chủ yếu nuôi trồng theo phương thức truyền thống, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế không cao. Nhận thức được tầm quan trọng của khoa học - kỹ thuật, chính quyền xã đã phối hợp với các ngành chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi sang các mô hình thâm canh và siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao. Qua thời gian ngắn ứng dụng công nghệ cao và kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, trên địa bàn xã đã có hàng chục mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao đạt doanh thu hàng tỷ đồng/năm.

Đã hơn 5 năm triển khai nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao, gia đình ông Phạm Văn Hiếu, thôn 20 đã trở thành điển hình về áp dụng kỹ thuật nuôi trồng và sản lượng tôm thương phẩm. Là một trong những chủ mô hình tiên phong áp dụng công nghệ cao vào nuôi tôm thẻ chân trắng, ông Hiếu thường xuyên hỗ trợ các hộ nuôi tại địa phương cách chăm sóc, phòng bệnh cho đối tượng nuôi. Ông Hiếu cho biết: "Trước đây, gia đình chủ yếu nuôi tôm theo hướng quảng canh truyền thống. Tuy nhiên, hình thức nuôi này ngày càng gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất thoát đầu con lớn, nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao. Năm 2019, gia đình tôi đầu tư khoảng 2 tỷ đồng để cải tạo lại khu nuôi, xây dựng bể nổi có mái che ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao. Nhờ đó, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế vượt trội. Qua sản xuất, tôi có thêm kinh nghiệm để hỗ trợ các hộ nuôi tại địa phương nhân rộng mô hình, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Được biết gia đình ông Phạm Văn Hiếu đã thực hiện tích tụ theo hình thức thuê, thầu khoảng 1ha đất để nuôi trồng thủy sản. Trên diện tích đó, gia đình ông đã đầu tư xây dựng 5 bể nổi có mái che, với diện tích 300m2/bể để nuôi tôm thẻ chân trắng, ứng dụng công nghệ cao. Các bể được thiết kế hình tròn khung sắt lót bạt HDPE xung quanh và hệ thống cung cấp ôxy bao quanh cùng với máy móc, thiết bị cần thiết. Trong nuôi thả, gia đình ông tuân thủ mật độ 380 - 400 con/m2, đồng thời áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc, quản lý tôm nuôi, chủ động kiểm soát các yếu tố môi trường trong ao. Nhờ đó qua mỗi đợt nuôi từ 115 - 120 ngày tỷ lệ sống 83 - 95%, trọng lượng bình quân 26,5 - 28 con/kg. Nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, mỗi vụ gia đình ông thu hoạch được 25 - 27 tấn tôm, trừ chi phí cho lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng. Hiện gia đình ông tạo việc làm ổn định cho 5 lao động, với thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Sau nhiều năm gắn bó với hoạt động nuôi trồng thủy sản, năm 2021, ông Đinh Văn Hoàng, thôn 12 đã chuyển đổi từ nuôi tôm quảng canh, bán thâm canh sang thâm canh, theo tiêu chuẩn VietGAP. Với diện tích 2ha, ông đã đầu tư xây dựng nhà màng, nhà lưới nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghệ cao, áp dụng nuôi tôm 3 giai đoạn, giúp thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất và cung cấp ra thị trường sản phẩm chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Hoàng cho biết: “Sau khi tìm hiểu, học hỏi và được hỗ trợ của địa phương, gia đình tôi đã đầu tư xây dựng nhà màng, nhà lưới để phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghệ cao và áp dụng nuôi 3 giai đoạn. Nhờ đó, tôm nuôi đạt tỷ lệ sống chung cho cả quá trình khoảng 80%, trong khi nuôi thông thường chỉ đạt tỷ lệ sống bình quân 65 - 70%; khả năng quay vòng vụ nuôi nhanh nên gia đình tôi có thể nuôi đến 4 – 6 vụ/năm. Bên cạnh đó, mô hình nuôi tôm công nghệ cao của gia đình tôi tuân thủ nghiêm quy định tiêu chuẩn nuôi VietGAP nên tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, lợi nhuận hằng năm đạt khoảng 1,3 tỷ đồng”.

Từ một số mô hình tiêu biểu, nhiều hộ dân địa phương đã học tập, áp dụng và nhân rộng phương pháp nuôi công nghệ cao. Theo thống kê của UBND xã Tân Tiến, tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã là 986,4ha, trong đó 399ha nuôi tôm, chiếm 40,4% diện tích. Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, người dân đã chuyển đổi đối tượng, tăng cường áp dụng kỹ thuật hiện đại vào sản xuất. Đến nay, toàn xã có khoảng 8ha nuôi tôm thẻ chân trắng theo mô hình công nghiệp, lợi nhuận đạt từ 1 tỷ đến hơn 1,2 tỷ đồng/ha, còn lại diện tích nuôi quảng canh.

Ông Phạm Ngọc Luyến, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết: "Nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Xã xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển liên kết chuỗi giá trị trong nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, quan tâm, chú trọng phát triển hạ tầng vùng nuôi và đào tạo kỹ thuật cho nông dân để tạo “đòn bẩy” cho ngành thủy sản bứt phá về năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế".

Bài và ảnh: Lê Hòa