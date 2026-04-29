Từ ngày 1/5, Đường sắt Việt Nam ra mắt tính năng giá vé linh hoạt bằng AI

Ngành đường sắt áp dụng công nghệ AI đã khẳng định cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn mang lại cơ hội di chuyển với chi phí hợp lý cho người dân.

Đoàn tàu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Sau giai đoạn thử nghiệm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chính thức triển khai tính năng “giá vé linh hoạt” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên hệ thống bán vé điện tử kể từ ngày 1/5, sớm hơn 2 tuần so với dự kiến.

Báo cáo của VNR cho thấy, trong một tuần triển khai thí điểm (từ ngày 22-29/4/2026), tính năng mới đã mang lại những con số ấn tượng như: tổng số vé bán ra là 9.376 vé, đạt doanh thu 2 tỷ đồng, trong đó số tiền giảm giá trực tiếp cho hành khách là 523 triệu đồng.

Theo đó, hiệu suất vận hành tăng trưởng rõ rệt, cụ thể: hệ số sử dụng chỗ đạt 79%, tăng 9% so với cùng kỳ và 12% so với tháng trước, hành khách hưởng khuyến mãi chiếm 10,36% tổng số hành khách toàn đoàn tàu.

Từ ngày 1/5, chương trình sẽ áp dụng cho tất cả các mác tàu. Dựa trên tình hình thực tế của chuyến tàu khi đã bán được một phần cho hành trình dài, các chặng ngắn còn lại sẽ được hệ thống AI truy quét, tính toán và đưa ra mức giảm giá được phù hợp theo từng thời điểm mua vé. Mức giảm nhiều nhất có thể lên tới 35%, mức tối thiểu là 15%. Với mức giảm này, giá vé tàu có thể tăng sức cạnh tranh với các loại phương tiện khác.

Hành khách có thể dễ dàng trải nghiệm tính năng “Giá vé linh hoạt” tại tất cả các kênh bán vé chính thức của ngành Đường sắt như www.dsvn.vn, vetau.com.vn, các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu trên điện thoại...

Để đảm bảo tính minh bạch, các loại vé ưu đãi sẽ được hiển thị màu xanh nhạt, cùng với đó là giá vé và số tiền được giảm. Hành khách có thể dễ dàng nhận biết và lựa chọn mức giá phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân.

“Việc áp dụng công nghệ AI không chỉ khẳng định cam kết của ngành Đường sắt trong việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn mang lại cơ hội di chuyển với chi phí hợp lý cho người dân, đặc biệt trong các dịp cao điểm lễ, Tết. Đây là bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ số nhằm tối ưu hóa lợi ích cho hành khách, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đúng theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược,” lãnh đạo VNR nhấn mạnh.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngoài việc duy trì chạy thường xuyên các đôi tàu Thống Nhất và khu đoạn với 182 chuyến tàu, cung ứng gần 90.000 chỗ đi suốt, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 47 chuyến tàu, cung cấp trên 22.000 chỗ đi suốt trên các tuyến trọng điểm như: Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng; Sài Gòn - Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi...

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

