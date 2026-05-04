Ra mắt mô hình Applied AI Lab thúc đẩy phát triển AI tại Việt Nam

Ngày 4/5, Quỹ AI Futures Fund của Google Labs và Saigon AI Hub (SAIH), không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh do VNG Group và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNUHCM) đồng sáng lập, chính thức công bố quan hệ đối tác chiến lược nhằm triển khai Applied AI Lab đầu tiên của Google Labs tại Việt Nam.

Không gian tại Saigon AI Hub. (Ảnh: VNG)

Hợp tác này là nền tảng cho cam kết chung của 3 bên trong việc thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu - đổi mới sáng tạo trong nước có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế - xã hội cao.

Trong khuôn khổ hợp tác, Quỹ AI Futures Fund của Google Labs sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại SAIH, cung cấp cho họ quyền truy cập sớm, độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind.

AI Futures Fund là sáng kiến đầu tư toàn cầu được Google ra mắt từ đầu năm 2025, nhằm đồng hành cùng các tổ chức AI tiên phong ở nhiều giai đoạn phát triển.

SAIH là tổ chức nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình này. “Lựa chọn Saigon AI Hub làm đối tác đầu tiên cho mô hình hợp tác thử nghiệm Applied AI Lab, chúng tôi không chỉ cung cấp công cụ mà còn cùng nhau tạo ra một môi trường thuận lợi, nơi các nhà nghiên cứu Việt Nam có thể thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng thực tế,” ông Josh Woodward - Phó Chủ tịch phụ trách Khối Ứng dụng Gemini, Google Labs và AI Studio chia sẻ.

Ông Lê Hồng Minh - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị VNG chia sẻ: "Chúng tôi nhận ra rằng rào cản lớn nhất với nghiên cứu AI ở Việt Nam không phải là thiếu tài năng, mà là thiếu nguồn lực và điều kiện hỗ trợ để họ có thể phát huy được hết năng lực của mình. Thông qua những hợp tác toàn cầu như với Google Labs, các nhà nghiên cứu của SAIH cũng như của Việt Nam sẽ có cơ hội ứng dụng cùng một công nghệ, cùng một thời điểm với các tổ chức AI hàng đầu thế giới. Hợp tác hôm nay chỉ là bước đầu tiên, và chúng tôi kỳ vọng sẽ có thể tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các tổ chức nghiên cứu AI khác tại Việt Nam, cũng như với các đối tác toàn cầu khác."

Song song với hợp tác cùng Google Labs, SAIH cũng chính thức công bố 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên đi vào hoạt động trong đợt này, quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các nhóm được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên tiêu chí về tính ứng dụng thực tiễn, năng lực nghiên cứu và định hướng phát triển AI có trách nhiệm, với các chủ đề trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt bao gồm ngôn ngữ học, thị giác máy tính, tương tác người-robot, ứng dụng y tế và an toàn thông tin.

Tất cả các nhóm đều cam kết công bố kết quả nghiên cứu tại các hội nghị và tạp chí hàng đầu quốc tế (A*/A, Q1/Q2), đồng thời hoàn thiện ít nhất một sản phẩm nguyên mẫu có khả năng ứng dụng thực tế.

Bên cạnh các nhóm nghiên cứu hiện tại, SAIH cũng hướng đến việc trở thành địa chỉ hàng đầu cho hoạt động nghiên cứu AI nghiêm túc tại Việt Nam, cung cấp những nguồn lực thiết yếu như hạ tầng, chuyên môn và các mối quan hệ đối tác toàn cầu - bao gồm cả khả năng đầu tư vốn từ AI Futures Fund để các nhóm nghiên cứu và startup có thể phát triển thành công sản phẩm từ nguyên mẫu. Các nhà nghiên cứu và nhóm nghiên cứu quan tâm có thể đăng ký tham gia các giai đoạn tiếp theo của chương trình.

Việt Nam đang trong giai đoạn thúc đẩy AI mạnh mẽ với Luật Trí tuệ nhân tạo và Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030 được ban hành. Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa Google Labs, VNG và VNUHCM tại Saigon AI Hub được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào việc phát triển tài năng AI cho Việt Nam trong giai đoạn tới, hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm AI và đổi mới sáng tạo hàng đầu ASEAN.

Đáng chú ý, việc thúc đẩy xây dựng và triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo cũng được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với tinh thần của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong bối cảnh AI ngày càng tác động sâu rộng tới kinh tế - xã hội, việc hoàn thiện hành lang pháp lý không chỉ nhằm quản lý rủi ro công nghệ, bảo đảm an toàn dữ liệu và phát triển AI có trách nhiệm, mà còn tạo nền tảng để thu hút đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu, thương mại hóa các sản phẩm AI "Make in Vietnam." Đây được xem là bước đi quan trọng để Việt Nam xây dựng hệ sinh thái AI bền vững, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong cuộc đua công nghệ toàn cầu./.

Theo TTXVN