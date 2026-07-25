Thụy Điển cấm "hóa chất vĩnh cửu" trong sản phẩm tiêu dùng từ năm 2028

Chính phủ Thụy Điển công bố kế hoạch cấm sử dụng các "hóa chất vĩnh cửu" (PFAS), trong nhiều sản phẩm tiêu dùng hằng ngày như quần áo, mỹ phẩm và đồ dùng nhà bếp từ ngày 1/1/2028, sớm hơn lộ trình xây dựng quy định chung của Liên minh châu Âu (EU), nhằm giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe con người và môi trường.

Thụy Điển công bố kế hoạch cấm sử dụng các “hóa chất vĩnh cửu” (PFAS), trong nhiều sản phẩm tiêu dùng hằng ngày.

Theo kế hoạch, lệnh cấm của Thụy Điển sẽ áp dụng đối với nhiều sản phẩm tiêu dùng, bao gồm quần áo, giày dép, chất chống thấm, đồ dùng nhà bếp, mỹ phẩm và sáp trượt tuyết.

Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Thụy Điển Romina Pourmokhtari cho biết đây là “một chiến thắng lớn đối với sức khỏe con người và môi trường Thụy Điển”. Theo bà, PFAS không nên xuất hiện trong quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng nhà bếp và các sản phẩm sử dụng hằng ngày khác khi đã có những giải pháp thay thế an toàn.

PFAS là nhóm gồm hơn 10.000 hợp chất hóa học tổng hợp có khả năng tồn tại trong môi trường hàng nghìn năm mà gần như không bị phân hủy tự nhiên. Việc tiếp xúc lâu dài với các chất này được cho là làm gia tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, suy giảm khả năng sinh sản và gây rối loạn hệ miễn dịch.

Theo Bộ Khí hậu Thụy Điển, nước này muốn đi trước EU bằng việc ban hành lệnh cấm ở cấp quốc gia thay vì chờ quy định chung của khối. Ủy ban châu Âu dự kiến trình đề xuất pháp lý về PFAS vào năm 2027, song quá trình thông qua và triển khai trên toàn EU có thể mất thêm nhiều năm.

Động thái của Thụy Điển tiếp nối bước đi của Pháp, quốc gia đã đưa lệnh cấm PFAS có hiệu lực từ năm 2026. Đan Mạch cũng đã cấm PFAS trong bao bì giấy tiếp xúc thực phẩm từ năm 2020 và mở rộng lệnh cấm sang quần áo, giày dép và chất chống thấm từ tháng 7/2026.

Ở cấp độ EU, quy định bảo vệ người dân khỏi PFAS trong nước uống đã có hiệu lực từ tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng biện pháp này mới chỉ xử lý hậu quả thay vì giải quyết tận gốc nguồn phát thải.

Theo ước tính, khoảng 12,5 triệu người tại châu Âu đang sinh sống ở các khu vực có nguồn nước uống bị ô nhiễm PFAS.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews