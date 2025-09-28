Thượng Ninh vận hành bộ máy mới ổn định, hiệu quả

Xã Thượng Ninh được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập các xã Thượng Ninh, Cát Vân, Cát Tân với diện tích tự nhiên 92,6km2, dân số hơn 12.500 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Thổ, Mường, Kinh. Đảng bộ có 37 tổ chức đảng trực thuộc với 691 đảng viên.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Ninh hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Ninh Nguyễn Hữu Tuất cho biết, “Để bảo đảm tốt nhất vai trò lãnh đạo, định hướng toàn diện đối với hoạt động của xã, Đảng ủy đã ban hành quy chế làm việc, giao trách nhiệm cụ thể, đánh giá hiệu quả từng đồng chí đảng ủy viên trong việc nắm bắt đơn vị, địa bàn, giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống Nhân dân”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã tập trung nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp, ưu tiên cho trung tâm phục vụ hành chính công; đầu tư trang thiết bị máy móc, hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ vận hành hiệu quả mô hình mới và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của xã đã vận hành ổn định. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phấn khởi thực hiện nhiệm vụ. Tại các phòng, ban và trung tâm phục vụ hành chính công không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm thể hiện rõ nét, sẵn sàng hướng dẫn người dân từng khâu, từng việc nhỏ nhất.

Anh Lê Văn Quế ở thôn Cát Lợi đến trung tâm phục vụ hành chính công làm tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, chia sẻ: “Tôi thấy các thao tác từ tiếp đón, hướng dẫn, tiếp nhận đều rất khoa học; cán bộ có thái độ nhiệt tình và trách nhiệm. Không khí làm việc rất chuyên nghiệp, khiến tôi không có cảm giác nặng nề”.

Còn Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh Lê Đức Tuấn cho biết: “Cán bộ, công chức đã từng bước bắt nhịp được với mô hình hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Tính đến hết tháng 8/2025 tổng văn bản xử lý đúng hạn, trước hạn của xã là 2.445, đạt 98,23%. Tính đến ngày 14/9, Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và xử lý 696 hồ sơ trực tuyến, trong đó 681 hồ sơ đã giải quyết. Theo đánh giá chất lượng phục vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, xã Thượng Ninh đứng thứ 35/166 xã, phường của tỉnh”.

Tuy hiệu quả bước đầu rõ rệt, nhưng việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã cũng đặt ra những yêu cầu mới, đặc biệt là năng lực quản lý, điều hành ở cấp xã. Nhiều cán bộ cơ sở phải đi làm việc xa hơn, xử lý khối lượng công việc nhiều hơn, phạm vi quản lý rộng hơn. Bên cạnh đó là khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin chưa đồng bộ.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thượng Ninh Nguyễn Hữu Tuất: “Dù còn nhiều khó khăn, bất cập nhưng cả hệ thống chính trị trong xã xác định đây là cơ hội, vận hội mới để nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và sát sao hơn. Đảng bộ xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nắm chắc tình hình, đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo; giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức Đảng trong tình hình mới. Việc điều hành linh hoạt, chủ động ứng phó, gần dân và phục vụ hiệu quả hơn sẽ giúp xã thực sự là trung tâm điều phối, kết nối và xử lý mọi vấn đề phát sinh. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận cũng là điều kiện quan trọng để các chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy địa phương được triển khai đồng bộ và hiệu quả”.

Bài và ảnh: Anh Tuân