Thương mại Bắc Mỹ trước bước ngoặt mới sau quyết định của Mỹ về USMCA

Theo Reuters, Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ chính thức tuyên bố không gia hạn Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) trong ngày 1/7, qua đó kích hoạt cơ chế rà soát và điều chỉnh kéo dài đối với thỏa thuận thương mại ba bên.

Quốc kỳ Mỹ, Canada và Mexico tung bay cạnh nhau tại thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ, ngày 29/8/2018. Ảnh: Reuters.

Động thái này sẽ mở đầu giai đoạn rà soát theo “điều khoản hoàng hôn” của hiệp định, theo đó các bên tiến hành xem xét định kỳ trong 6 năm đầu. Trong trường hợp không đạt được đồng thuận về việc gia hạn thêm 16 năm, USMCA sẽ tiếp tục được duy trì trong trạng thái rà soát hằng năm trong 10 năm tiếp theo, trước khi chính thức hết hiệu lực vào ngày 1/7/2036. USMCA được ký kết nhằm thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và có hiệu lực từ năm 2020, giữ vai trò nền tảng trong hoạt động thương mại giữa ba nền kinh tế lớn của khu vực Bắc Mỹ.

Theo kế hoạch, đại diện thương mại của Mỹ, Mexico và Canada dự kiến sẽ có cuộc họp trực tuyến trong tuần này để thảo luận về việc có gia hạn hiệp định thêm 16 năm hay không. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, phía Mỹ hiện chưa xác nhận việc ủng hộ kéo dài thời hạn hiệp định.

Chính phủ Mỹ sẽ chính thức tuyên bố không gia hạn Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Ảnh: Datamarnews.

Theo các chuyên gia việc không gia hạn có thể không dẫn tới thay đổi ngay lập tức đối với dòng chảy thương mại khu vực, nhưng sẽ tạo ra một giai đoạn đàm phán kéo dài liên quan đến các điều chỉnh trong khuôn khổ USMCA. Trọng tâm thảo luận được cho là tập trung vào các quy tắc xuất xứ trong ngành công nghiệp ô tô, yêu cầu tăng tỷ lệ nội địa hóa sản xuất tại Bắc Mỹ, cũng như các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế hàng hóa từ bên ngoài khu vực hưởng lợi từ hiệp định.

Trong khi đó, Mexico và Canada đều bày tỏ mong muốn duy trì và gia hạn USMCA thêm 16 năm. Phía Mexico khẳng định không kỳ vọng hiệp định bị chấm dứt và tiếp tục coi đây là nền tảng quan trọng cho thương mại khu vực.

Hiện Mỹ đang tập trung đàm phán song phương với Mexico trong các vòng làm việc gần đây, trong khi các cuộc trao đổi chính thức với Canada chưa được triển khai ở mức tương đương, cho thấy tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều khác biệt giữa các bên.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.